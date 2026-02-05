شارك كراك انطباعاته بعد أول يوم للفريق على الحلبة في برشلونة، وتكلم بوضوح حول أولويات الفريق منذ بداية الاختبارات التمهيدية.

حيث قال كراك: "نحن دائماً نشعر بالحماس عندما ننزل إلى الحلبة بسيارة جديدة، إنها لحظة عاطفية جداً".

وأكمل: "بذل الفريق جهداً هائلاً خلال الأيام القليلة الماضية، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به".

وتابع: "لكن على الأقل يمكننا أن نلتقط أنفاسنا قليلاً الآن. نحن سعداء لأن السيارة أصبحت على الحلبة".

وتكلم كراك حول الوضع "الفريد" في العمل مع هوندا كمزوّد محركات في الحقبة الجديدة.

فقال: "الجانب الفريد في هذا الوضع هو أننا بدأنا العمل مع هوندا، التي أصبحت الآن مورد المحركات الجديد لنا".

وتابع: "في الوقت نفسه، وللمرة الأولى منذ سنوات عديدة، نقوم بتصنيع علبة التروس الخاصة بنا بأنفسنا".

واسترسل: "عندما نضيف إلى ذلك الانتقال إلى القوانين التقنية الجديدة، فإن كل هذا يعني أن فريق أستون مارتن للفورمولا 1 يمر بتحول هائل في طريقه ليصبح فريقًا مصنعيًا كاملًا".

كما أشار كراك إلى الأهمية التي يحملها وجود أدريان نيوي عبقري التصميم، مع الفريق الآن، وما يمثله ذلك من فرصة لتقديم بداية جديدة تمامًا في البطولة.

فقال: "أدريان نيوي معنا الآن، وهذا أمر رائع، لكن كما تعلمون، الفورمولا 1 لا تنتظر أحداً، علينا أن نكون جاهزين".

وأردف: "نحن متأخرون قليلاً، لكننا تمكنا رغم ذلك من اللحاق بهذه الاختبارات، ويمكننا أن نفخر بذلك".

وتابع: "وحدة الطاقة الجديدة حديثة جداً. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أننا عملنا مع موردي محركات مختلفين في الماضي، فمن الضروري التعرف على الأشخاص، وتعلم كيفية العمل معاً، وتوضيح توقعات الجميع ومجالات المسؤولية في المراحل الأولى".

واسترسل: "لكنها ليست بداية سيئة، والهدف الرئيسي الآن هو تحقيق أفضل اندماج ممكن مع مهندسي المحركات اليابانيين، وتعلم كيفية العمل سوياً. أعتقد أن هذا سينجح. إنهم متسابقون حقيقيون؛ أشخاص منفتحون وصريحون للغاية. أتطلع إلى مواصلة تعاوننا".

واستكمل: "على الفريق الذي يعمل على الحلبة التأكد من أن السيارة متينة وتعمل بسلاسة. لا توجد طرق مختصرة في هذا الجانب. لكن بمجرد نزول السيارة إلى الحلبة لأول مرة، وبعد 30 ثانية فقط، يبدأ الجميع بالسؤال: 'متى سنبدأ العمل على السرعة؟ متى سننتقل إلى المرحلة التالية؟'".

واختتم: "إنها عملية مستمرة. ومع ذلك، فإن أولى لفات AMR26 تمثل لحظة سعيدة جداً بالنسبة لنا".