أستون مارتن تعترف بضرورة حلّ مشكلة الأداء قبل نهاية موسم 2023

بدأ الفريق موسمه بشكل قوي للغاية حيث كانت سيارته ثاني أسرع السيارات خلف ريد بُل لناحية الوتيرة، وتجلى ذلك بتحقيق فرناندو ألونسو لخمس منصات تتويج في السباقات الستة الأولى، علاوة على ذلك، امتلك فرصة الفوز بسباق موناكو.

لكن منذ منتصف الموسم، بدأت وتيرة الفريق بالتراجع، ولم يفلح الإسباني سوى بتحقيق منصة تتويج واحدة بالمركز الثاني في زاندفورت، خلال آخر ثمانية سباقات.

كما أن أستون مارتن تراجعت حتى المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين، مع خطر الانزلاق حتى المركز الخامس، خلف مكلارين التي تشهد عودة قوية.

ويدرك مايك كراك مدير الفريق ضرورة تحسين الأداء، حيث أشار إلى أن المعنويات ستضرر في حال أنهى الفريق الموسم الحالي بأداء ضعيف.

فقال مجيباً على سؤال حول ضرورة عدم تراجع الفريق مع نهاية الموسم: "نعم، أتفق تماماً. هذا أمر هام جداً. وبعكس ما كان عليه الحال الموسم الماضي".

وأكمل: "حين تقدم انطلاقة ممتازة ومن ثم يتجاوزك الآخرون، لهي حالة أصعب بكثير مما لو حصل العكس. بالنسبة لنا، من المهم جداً، جداً أن نعيد الأمور لنصابها".

ويرى كراك أن تراجع أستون مارتن جاء نتيجة عدم مجاراة المنافسين فيما يتعلق بعملية التطوير.

مشيراً إلى فرق مثل فيراري، مرسيدس ومكلارين التي حسّنت ببساطة من كفاءة سياراتها عبر عمليات التطوير المتتالية.

بالتالي لم تعد سيارة أستون مارتن تنافسية في بعض أنواع المنعطفات كما كان الحال سابقاً.

حيث قال كراك: "سابقاً كان المنافسون يواجهون صعوبات أكثر منا".

وأكمل: "لذا، ذلك أمر علينا النظر فيه لما تبقى من سباقات. نحتاج لسيارة قادرة على العمل ضمن جميع الحلبات".

واختتم: "هذا ما لا نمتلكه حالياً".