أستون مارتن تُطلق مقاتلتها الجديدة "آي.ام.آر23"

ظهرت سيارة أستون مارتن "آي.ام.آر23" الجديدة إلى العلن خلال حدث إطلاق أقيم في معقل الفريق في سيلفرستون.

وجاء الحدث بعد وقتٍ قصيرٍ من كشف فريق مكلارين عن سيارته الجديدة "ام.سي.ال60" ضمن حدثٍ شيّق.

وتزيّنت السيارة الجديدة "آي.ام.آر23"، وهي الثالثة منذ انضمام العلامة البريطانيّة إلى البطولة بشكل رسمي، باللون الأخضر البريطاني المعهود.

وتمّ الحدث بحضور سائقَي الفريق لانس سترول والقادم الجديد فرناندو ألونسو الذي أخذ مكان سيباستيان فيتيل المعتزل.

وقال دان فالوز المدير التقنيّ للفريق أنّ السيارة الجديدة "آي.ام.آر23" تُعدّ مختلفة بنسبة "95 بالمئة" عن سيارة العام الماضي، وذلك بعد تبني الفريق لبعض التغييرات البارزة خلال الفترة الشتويّة.

إذ شمل ذلك مراجعة واسعة للجناح الأمامي، بالإضافة إلى جانبَين جديدين يتضمّنان تموّجًا داخليًا عدائيًا، وغطاء محرّكٍ فيه فتحة تهوية علويّة أوسع.

وقال فالوز أنّ الفريق لم يرد التردّد بشأن دفع حدود ما هو ممكن في ظلّ تطلّع الفريق للتقدّم في الترتيب.

وقال: "أصرّ فريق التصميم على رغبته في مواجهة هذه القوانين من دون أيّة تضحيات".

وأضاف: "نريد التقدّم في الترتيب ومنافسة الفرق التي في الأمام، ولا يُمكنك فعل ذلك عبر الجلوس واتّباع مقاربة محافظة".

وأردف: "تُعدّ سيارة آي.ام.آر23 تطويرًا كبيرًا للسيارة التي حسّناها في النصف الثاني من 2022، وقد حسّناها في كلّ جانب".

وبالرغم من التغييرات المكثّفة على السيارة فإنّ فالوز أوضح أنّ الفريق أبقى على الكثير من الجوانب الإيجابيّة من سيارة العام الماضي".