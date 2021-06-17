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أستون مارتن تضمّ مصمم الفورمولا واحد لدى ألفا روميو في دور هندسي

يتّجه لوكا فورباتو كبير المصممين لدى فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد للانضمام إلى صفوف أستون مارتن في دور مدير الهندسة المُشكّل حديثًا.

أستون مارتن تضمّ مصمم الفورمولا واحد لدى ألفا روميو في دور هندسي

يُعدّ فورباتو أوّل تعيين رفيع المستوى يقوم به الفريق المتمركز في سيلفرستون بينما يعزّز من ترسانته التقنية.

وسيعمل الإيطالي تحت إشراف آندرو غرين، الذي تغيّر توصيفه الوظيفي من المدير التقني إلى كبير المسؤولين التقنيين.

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وتعقيبًا على خطوة ضم فورباتو، قال أوتمار زافناور مدير الفريق: "سيجلب لوكا منظورًا ومعرفة قيّمَين من خلال العمل مع المجموعة الهندسية الحالية، ما سيساعد في تشكيل مقاربتنا على المدى القصير والمتوسط".

وأضاف: "ويتزامن ذلك التعيين مع صعود آندرو غرين إلى دور جديد حيث سيتّخذ منظورًا شاملًا حول استراتيجية الشركة متوسطة إلى طويلة الأمد".

هذا وقد سبق وعمل فورباتو للعديد من الفرق على مدار العقدين الماضيين، حيث شارك المتخرّج من جامعة تورين كمهندس في إنشاء فريق "بي أيه آر" في 1998 - 1999، قبل أن يُمضي عامًا مع فريق تويوتا في الفورمولا واحد في العام 2000.

انتقل فورباتو بعد ذلك إلى مكلارين في 2001، حيث ترأس في البداية تحليل الضغط والتصميم، وفي 2004 بات مسؤولًا عن قسم التصميم الإنشائي، قبل أن يصبح لاحقًا قائد مشروع السيارة في 2009 - 2011.

وقد انضم إلى ساوبر في دور رئيس التصميم في 2017 بعدما أمضى فترات ضمن ذات الدور لدى تورو روسو ومانور ريسينغ.

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وتعقيبًا منه على الانتقال إلى صفوف أستون مارتن، قال فورباتو: "إنّه مشروع يحظى بكل عوامل النجاح. قيادة ملتزمة، قوة عاملة موهوبة واستثمار جديد في الموارد. أتطلّع لأن أقوم بدوري في بناء ذلك الفريق ليكون على قمة الرياضة".

من جانبه علّق غرين على قدوم فورباتو قائلًا: "يجلب لوكا خبرة شاسعة إلى الفريق من عمل دام لأكثر من عقدين من الزمان في الرياضة مع العديد من فرق صدارة الفورمولا واحد. ذلك سيكون التعيين الأساسي الأول من بين تعيينات كثيرة قادمة سنقوم بها بالاتساق مع طموحنا بإيصال أستون مارتن إلى صدارة الرياضة".

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