أستون مارتن تضمّ مايك كراك في دور مدير فريق الفورمولا واحد خلفًا لزافناور

سار كراك ضمن مسار مهني مشابه لأندرياس سيدل مدير فريق مكلارين الحالي، حيث عمل مع "بي ام دبليو" في الفورمولا واحد في بداية مسيرته قبل اكتسابه الخبرة في فئات تسابق أخرى.

وانضمّ كراك إلى صفوف ساوبر في 2001 وتقدّم في المناصب حتى وصل إلى دور كبير المهندسين خلال الحقبة المصنعية لـ "بي ام دبليو"، إذ أمضى إثر ذلك بعض الوقت في العمل مع سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن الحالي.

وترك كراك صفوف ساوبر في 2009، ليخوض فترات في الفورمولا 3 و"دي تي ام" قبل الانضمام إلى فريق بورشه في "دبليو إي سي" كرئيس لقسم هندسة المسار في 2012، حيث عمل بجانب سيدل.

لكنّه عاد إلى "بي ام دبليو" ضمن دور هندسي في 2014، حيث ترقّى ليصبح رئيسًا لهندسة السباق والاختبار، العمليات والتنظيم في 2018.

هذا وسيعمل كراك تحت إدارة مالك الفريق لورانس سترول ومارتن ويتمارش المدير التنفيذي للمجموعة، والذي تمّ تعيينه في مرحلة متأخّرة من العام الماضي.

وكان مارسين بودكوفسكي - الذي تمّ الإعلان عن رحيله من صفوف ألبين يوم أمس الخميس - قد ارتبط سابقًا بدورٍ محتمل في أستون مارتن.

وتعقيبًا على انتقاله إلى أستون مارتن قال كراك: "أستون مارتن هي إحدى أعظم علامات صناعة السيارات في العالم. وأن يُطلب منّي أن ألعب دورًا قياديًا في تحقيق نجاحها على الحلبة لهو تحدٍ كبير أنوي تقديره ومواجهته بكل الطاقة والحماس".

وأضاف: "أعمل في عالم رياضة السيارات منذ أكثر من 20 عامًا، وعملت في الفورمولا واحد مع سيب فيتيل في 2006 و2007 عندما كنت في صفوف بي ام دبليو ساوبر وكان هو سائق اختبار الفريق حينها، حيث أحترم سرعته وقدراته، وسيكون من الرائع العودة للعمل معه".

من جهته علّق لورانس سترول على تلك الخطوة قائلًا: "الفوز في الفورمولا واحد يتمحور حول تجميع أفضل الأشخاص في كافة الجوانب - سائقون، مهندسون، ميكيانيكيون، الجميع - ومايك هو الشخص المثالي للقيام بذلك".

وأكمل: "نوظّف أشخاصًا بارعين جُدد في كل أسبوع. كما نتوجّه لخوض العام الثاني ضمن خطتنا لخمسة أعوام من أجل بلوغ هدفنا بالفوز ببطولة العالم للفورمولا واحد".