أستون مارتن تضمّ رئيس قسم الانسيابية لدى ريد بُل لتعينه كمدير تقنيّ

عمل فالوز مع ريد بُل لمدة 15 عاماً، بعد أن انضم إلى الفريق في 2006 كمدير لقسم الانسيابية.

وفي 2014 تمت ترقيته إلى رئيس للقسم، حيث لعب دوراً محورياً في التقدم الذي شهده الفريق ضمن معاركه على لقب البطولة.

لكن، ومع إطلاق أستون مارتن حملة توظيف كبيرة، تمّ جذب فاولز إلى الفريق، حيث بات ضمن طاقم العمل.

أما أندي غرين الذي كان يشغل منصب المدير التقني لدى أستون مارتن، فسينتقل إلى مركز جديد كرئيس القسم التقني للمساعدة في الإشراف على تقدم الفريق.

وسيكون غرين مسؤولاً عن مدير الأداء توم ماكولو، إضافة إلى الوافد الجديد مدير القسم الهندسي لوكا فورباتو.

وأوضح أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن أن الهدف من عملية إعادة الهيكلة الجديدة هو وضع الأساسات المطلوبة سعياً للمنافسة على اللقب في المستقبل.

من جهته، أشار كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن العلامة النمساوية ستفتقد جهود فالوز، مشيراً إلى أن بديله سيحصل على ترقية من ضمن طاقم الفريق، أي من دون الاستعانة بشخص من خارج المنظومة.

يشار أنه وفي 2014 كان فالوز موضوع نزاع قضائي، حيث اعتقدت مكلارين أنها تمتلك عقداً لضمه، قبل أن يعلن رغبته البقاء مع ريد بُل.

وفي نهاية المطاف تم حلّ المسألة بين الأطراف الثلاثة: كريستيان هورنر، رون دينيس وفالوز، حيث تم تعيينه كرئيس قسم الانسيابية لدى ريد بُل.