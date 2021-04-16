أستون مارتن تضغط على "فيا" من أجل تقليص الفارق الناتج عن اختلاف زاوية الانحناء

يعتقد الفريق المتمركز في سيلفرستون بأنّ التغييرات التي دخلت على القوانين لهذا الموسم من أجل تقليل مستويات الارتكازية قد عاقبت بشكل غير منصف الفرق التي تعتمد تصاميم زاوية انحناء منخفضة.

ويرى الفريق، إلى جانب مرسيدس، أنّ القطع الذي تم على الأرضية، الناشر وقنوات الكبح قد كلّف الفرق التي تعتمد هذا التصميم ثانية كاملة من الأداء في كل لفة بالمقارنة مع الفرق الأخرى.

وليس بمقدور الفرق تغيير تصميم زاوية الانحناء لاستعادة الأداء المفقود بسبب قوانين المصادقة الصارمة التي تقيّد التحديثات على الأجزاء الكبيرة في السيارة هذا العام.

وقد عبّر أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن عن عدم راحته حيال الطريقة التي جلبت بها "فيا" القوانين الجديدة، مع مشكلتين أساسيتين قائمتين بسبب ذلك.

الأولى هي ما إذا كان من الصائب أن تضغط "فيا" من أجل تغييرات الأرضية بداعي السلامة، مع إنتاج بيريللي لإطارات أكثر تماسكًا لهذا الموسم والتي كانت لتتأقلم على أيّة حال بشكل أفضل مع مستويات الارتكازية الأعلى.

علاوة على ذلك، فهنالك أسئلة تتعلق بما إذا كان من الصائب أن تتدخل منظمة الفورمولا واحد - كحامل للحقوق التجارية - في تلك العملية لتغيير القوانين على أسس السلامة.

وقد أوضح زافناور بأن مسألة السلامة تلك كان يجب أن تتحدد فقط من قِبَل "فيا" دون تأثير من أطراف خارجية.

فقال: "تم التعديل على القوانين لأسباب متعلقة بالسلامة، حيث أنّ ذلك النوع من الأحكام يقع فقط ضمن سلطة فيا".

وقد أشار زافناور إلى أنه يخطط لعقد محادثات مع "فيا"، إذ يأمُل أن يكون الكيان الحاكم قادرًا على الاستجابة بطريقة تساعد على جعل الوضع أكثر إنصافًا للفرق التي تعتمد تصميم زاوية الانحناء المنخفضة.

حيث قال: "أعتقد بأن الأمر الصائب للقيام به هو خوض محادثات مع فيا، ومعرفة ما حدث تحديدًا ولماذا. ومن ثم سيكون بوسعنا رؤية ما إذا كان هنالك ما يمكن القيام به لبلوغ مساواة أكبر".

هذا ولم يستبعد زافناور خطوة اتخّاذ إجراء قانوني في المستقبل إذا لم يتم التوصل لحلٍ منصف.

فقال: "أعتقد بأننا نصل إلى تلك النقطة بعد المحادثات. من الصعب توقّع ما سيحدث. أظن بأن الأمر الصحيح هو رؤية ما يمكن القيام به حيال ذلك أولًا".