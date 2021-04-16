تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / فيرشتابن: ريد بُل "متأخّرةٌ قليلًا" بعد مشكلة التجارب الحرّة الثانية التالي / سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا
فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

أستون مارتن تضغط على "فيا" من أجل تقليص الفارق الناتج عن اختلاف زاوية الانحناء

تحاول أستون مارتن الضغط على الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لتقييم فكرة التعديل على قوانين الانسيابية لجعل الأمور متساوية أكثر بين الفرق التي تعتمد زاويتي انحناء منخفضة ومرتفعة على سياراتها.

أستون مارتن تضغط على "فيا" من أجل تقليص الفارق الناتج عن اختلاف زاوية الانحناء

يعتقد الفريق المتمركز في سيلفرستون بأنّ التغييرات التي دخلت على القوانين لهذا الموسم من أجل تقليل مستويات الارتكازية قد عاقبت بشكل غير منصف الفرق التي تعتمد تصاميم زاوية انحناء منخفضة.

ويرى الفريق، إلى جانب مرسيدس، أنّ القطع الذي تم على الأرضية، الناشر وقنوات الكبح قد كلّف الفرق التي تعتمد هذا التصميم ثانية كاملة من الأداء في كل لفة بالمقارنة مع الفرق الأخرى.

اقرأ أيضاً:

وليس بمقدور الفرق تغيير تصميم زاوية الانحناء لاستعادة الأداء المفقود بسبب قوانين المصادقة الصارمة التي تقيّد التحديثات على الأجزاء الكبيرة في السيارة هذا العام.

وقد عبّر أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن عن عدم راحته حيال الطريقة التي جلبت بها "فيا" القوانين الجديدة، مع مشكلتين أساسيتين قائمتين بسبب ذلك.

الأولى هي ما إذا كان من الصائب أن تضغط "فيا" من أجل تغييرات الأرضية بداعي السلامة، مع إنتاج بيريللي لإطارات أكثر تماسكًا لهذا الموسم والتي كانت لتتأقلم على أيّة حال بشكل أفضل مع مستويات الارتكازية الأعلى.

علاوة على ذلك، فهنالك أسئلة تتعلق بما إذا كان من الصائب أن تتدخل منظمة الفورمولا واحد - كحامل للحقوق التجارية - في تلك العملية لتغيير القوانين على أسس السلامة.

وقد أوضح زافناور بأن مسألة السلامة تلك كان يجب أن تتحدد فقط من قِبَل "فيا" دون تأثير من أطراف خارجية.

فقال: "تم التعديل على القوانين لأسباب متعلقة بالسلامة، حيث أنّ ذلك النوع من الأحكام يقع فقط ضمن سلطة فيا".

وقد أشار زافناور إلى أنه يخطط لعقد محادثات مع "فيا"، إذ يأمُل أن يكون الكيان الحاكم قادرًا على الاستجابة بطريقة تساعد على جعل الوضع أكثر إنصافًا للفرق التي تعتمد تصميم زاوية الانحناء المنخفضة.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "أعتقد بأن الأمر الصائب للقيام به هو خوض محادثات مع فيا، ومعرفة ما حدث تحديدًا ولماذا. ومن ثم سيكون بوسعنا رؤية ما إذا كان هنالك ما يمكن القيام به لبلوغ مساواة أكبر".

هذا ولم يستبعد زافناور خطوة اتخّاذ إجراء قانوني في المستقبل إذا لم يتم التوصل لحلٍ منصف.

فقال: "أعتقد بأننا نصل إلى تلك النقطة بعد المحادثات. من الصعب توقّع ما سيحدث. أظن بأن الأمر الصحيح هو رؤية ما يمكن القيام به حيال ذلك أولًا".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن: ريد بُل "متأخّرةٌ قليلًا" بعد مشكلة التجارب الحرّة الثانية

المقال السابق

فيرشتابن: ريد بُل "متأخّرةٌ قليلًا" بعد مشكلة التجارب الحرّة الثانية

المقال التالي

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

نوريس: وتيرة فيراري في تجارب إيمولا "ليست صادمة"

2
فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل "متأخّرةٌ قليلًا" بعد مشكلة التجارب الحرّة الثانية

3
فورمولا 1

بوتاس يُحافظ على تقدمه ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في إيمولا

4
فورمولا 1

هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا

أحدث الأخبار
نوريس: وتيرة فيراري في تجارب إيمولا "ليست صادمة"
فورمولا 1

نوريس: وتيرة فيراري في تجارب إيمولا "ليست صادمة"

هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد
فورمولا 1

هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا
فورمولا 1

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا

أستون مارتن تضغط على "فيا" من أجل تقليص الفارق الناتج عن اختلاف زاوية الانحناء
فورمولا 1

أستون مارتن تضغط على "فيا" من أجل تقليص الفارق الناتج عن اختلاف زاوية الانحناء

فيرشتابن: ريد بُل "متأخّرةٌ قليلًا" بعد مشكلة التجارب الحرّة الثانية
فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل "متأخّرةٌ قليلًا" بعد مشكلة التجارب الحرّة الثانية

أحدث ملفات الفيديو
جايمس أليسون يتكلم عن استعدادات مرسيدس لجولة إيمولا 16:29
فورمولا 1
15-04-2021

جايمس أليسون يتكلم عن استعدادات مرسيدس لجولة إيمولا

كيف تتغير إعدادات السيارات بين الحلبات المتطلبة للارتكازية أو للطاقة 06:12
فورمولا 1
15-04-2021

كيف تتغير إعدادات السيارات بين الحلبات المتطلبة للارتكازية أو للطاقة

ألبين وألونسو في البحرين 02:10
فورمولا 1
15-04-2021

ألبين وألونسو في البحرين

كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟ 05:43
فورمولا 1
12-04-2021

كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟

كيف أثرت قوانين 2021 على سيارة مرسيدس؟ 05:16
فورمولا 1
12-04-2021

كيف أثرت قوانين 2021 على سيارة مرسيدس؟

الأكثر شعبية اليوم

نوريس: وتيرة فيراري في تجارب إيمولا "ليست صادمة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: وتيرة فيراري في تجارب إيمولا "ليست صادمة"

هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا

بوتاس يُحافظ على تقدمه ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يُحافظ على تقدمه ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في إيمولا

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى الفوضويّة في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى الفوضويّة في إيمولا

كيف حصل لوكلير على سيارة 2019 في الفورمولا واحد كهدية من فيراري؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف حصل لوكلير على سيارة 2019 في الفورمولا واحد كهدية من فيراري؟

الاتّجاه إلى إلغاء جائزة كندا الكبرى وتركيا على أهبة الاستعداد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الاتّجاه إلى إلغاء جائزة كندا الكبرى وتركيا على أهبة الاستعداد

مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021

أحدث الأخبار

نوريس: وتيرة فيراري في تجارب إيمولا "ليست صادمة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: وتيرة فيراري في تجارب إيمولا "ليست صادمة"

هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا

أستون مارتن تضغط على "فيا" من أجل تقليص الفارق الناتج عن اختلاف زاوية الانحناء
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أستون مارتن تضغط على "فيا" من أجل تقليص الفارق الناتج عن اختلاف زاوية الانحناء

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.