أستون مارتن تُشيد بفيتيل "الرائع" لنزاهته واندماجه مع الفريق

انضمّ فيتيل بطل العالم أربع مرّات إلى فريق أستون مارتن في 2021 بعد مغادرته لفيراري مُجاورًا بذلك لانس سترول.

وفي حين أنّ الفريق تراجع إلى المركز السابع في الترتيب العام لبطولة الصانعين بعد تضرّره من تغييرات قوانين الأرضيّة لموسم 2021، كان فيتيل قادرًا على تحقيق أفضل نتائج الفريق هذا الموسم بحلوله ثانيًا في أذربيجان.

وكان فيتيل قريبًا من تحقيق الفوز في المجر، عندما حلّ ثانيًا هناك قبل أن يتمّ شطب نتيجته بسبب خرقٍ تقني. وأعلن الفريق في سبتمبر الماضي عن أنّ فيتيل سيبقى مع الفريق في موسم 2022 بجوار سترول.

وعندما سُئل عن اندماج فيتيل في الفريق هذا العام، قال زافناور: "لقد كان رائعًا".

وأضاف: "إنّه رجلٌ نزيه، يعمل بجد ولديه أخلاقيات عملٍ رائعة، ولا يترك أيّ جانبٍ من دون التطرّق إليه".

وأكمل: "يُحبّ المهندسون العمل معه، ويحبّه الميكانيكيون كذلك. إنّه شابٌ رائع".

وبالرغم من معرفته بفيتيل لأكثر من عقدٍ من الزمن، وجد زافناور أنّه من المثير للاهتمام رؤية العديد من السمات التي سمع عنها من العلاقات الاحترافيّة، ولم يكن متفاجئًا من أخلاقيات عمله طوال العام.

وقال في هذا الصدد: "تحدّث كلّ من عمل عن قربٍ معه بذات الطريقة التي أتحدّث بها عنه الآن".

وأكمل: "ومن الناحية الاجتماعيّة فبوسعي رؤية تلك السمات كذلك. لذا هل كنت متفاجئًا؟ كلّا، لكنّني كنت مسرورًا برؤية ما أكّدته أفعاله".

واعترف زافناور أنّ الأمر تطلّب من فيتيل بضعة سباقات لمعرفة الفريق ورفع سرعته، لكنّه شعر بأنّه "قام بعملٍ جيّد".

وقال في هذا الصدد: "أفضل خصاله كسائق سباقات هي عمله دون هوادة ليُصبح أسرع وأسرع".

وأكمل: "يفعل ذلك حتّى خلال السباق. لذا عندما يبدأ سباقًا فإنّه يُتابع السائقين الآخرين وخطوط تسابقهم في السباق لرؤية إن كان بوسعه تعلّم شيء ما حتّى خلال السباق ليكون أسرع أو يُحافظ على إطاراته. ذلك مكسبه الأبرز بالنسبة لي".

واختار زافناور سباق المجر على أنّه الأقوى لفيتيل خلال الموسم، وذلك بعد أن سلّط الكثير من الضغط على الفائز في النهاية إستيبان أوكون.

وقال حيال ذلك: "بالرغم من أنّ النتيجة لم تُحتسب، من دون خطأ منه، فأعتقد بأنّه قدّم سباقًا رائعًا في بودابست، وحاول مرارًا تجاوز أوكون".

وأكمل: "أراد الفوز بشدة. لكن من الصعب للغاية التجاوز في بودابست، ما لم تكن لديك أفضليّة وتيرة ضخمة، وهو ما لم يكن متاحًا لدينا".

واختتم بالقول: "لو كان الوضع مختلفًا قليلًا، عبر وقفة صيانة أسرع قليلًا، ولو عدنا أمام أوكون فأعتقد بأنّه كان (فيتيل) ليبتعد كثيرًا في الأمام".