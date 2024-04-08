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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

أستون مارتن تشرح تعليقات سترول النارية حول ضعف سرعة السيارة في اليابان

علّق فريق أستون مارتن على التعليقات النارية التي أدلى بها لانس سترول خلال مجريات سباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد، حين وصف فارق السرعة مع السيارات الأخرى وكأنه ينافس ضمن فئة أخرى.

وجد سترول نفسه في معركة بين المنافسين على حلبة سوزوكا، وذلك بعد تصفيات مخيبة للآمال اكتفى خلالها بمركز الانطلاق 16.

لكنه نجح بشق طريقه متجاوزاً عدة سيارات لينهي بالمركز 12، لكن وفي المراحل الختامية، وحين كان ينافس سيارة آربي التي يقودها يوكي تسونودا، سُمع الكندي وهو يعبّر عن إحباطه من سرعة سيارته المنخفضة.

حيث كان السائقون يتجاوزونه ويمرّون منه بسهولة نسبياً على المقاطع المستقيمة.

فقال عبر اللاسلكي: "لا أكاد أصدّق مقدار سوء سرعتنا على المقطع المستقيم!".

وأضاف: "كأننا نقود ضمن فئة أخرى مختلفة تماماً!".

والطريقة التي عبّر بها سترول عن إحباطه تعيد إلى الأذهان تعليق فرناندو ألونسو الشهير حين كان يقود مع مكلارين ووصف حينها محرك السيارة "بمحرك جي بي2" كناية عن ضعفه الشديد.

لكن الحقيقة أن ما كان يعاني منه سترول في السباق لا يعود إلى مشكلة في السيارة بحد ذاتها، بل إلى أمر آخر مختلف.

حيث كشف مايك كراك مدير الفريق بعد السباق أنه اضطرّ للنظر في تفاصيل شكوى سترول ووجد أن السبب لا يتعلق بانخفاض سرعة السيارة بسبب الجرّ المفرط أو ضعف المحرك.

بدلاً من ذلك، أكد أن السبب هو استراتيجيات الإطارات المختلفة التي اتبعتها الفرق الأخرى والتي منحتها سرعة أعلى أثناء الخروج من المنعطفات لتصل إلى السرعة القصوى بشكل أقصر.

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حيث قال كراك في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ذلك أمر كان عليّ النظر فيه بالفعل، للوقوف على سبب ما يجري مع سترول".

وأكمل: "ما يمكن رؤيته هو وجود فوارق ضئيلة جداً لناحية السرعة على المقاطع المستقيمة. لكن ما كان متغيراً خلال فترات السباق هو ظروف الإطارات المختلفة، والتسارع في الخروج من المنعطفات كان مختلفاً كذلك".

واسترسل: "أعتقد أن الكثير من تلك التعليقات سببه هذه الأوضاع".

وتابع: "لو نظرنا إلى بيانات قوة المحركات، يمكن رؤية أنها متقاربة جداً، جداً بين جميع السيارات".

وأضاف: "لكن الفوارق في عدد اللفات على الإطارات: 10-12-15 لفة، وبالتالي فإن التسارع يصبح مختلفاً".

وأظهرت بيانات السرعة القصوى من سباق اليابان فارقاً ضئيلاً للغاية بين سترول وتسونودا: 303.4 كيلومتراً في الساعة مقابل 304.8 كيلومتراً في الساعة.

لانس سترول، أستون مارتن

لانس سترول، أستون مارتن

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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