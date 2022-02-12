أستون مارتن تشرح الكشف المبكّر عن سيارتها

في حين أنّ عددًا من الفرق اختار تأخير إطلاق السيارات الجديدة من أجل زيادة وقت التطوير، تعتقد أستون مارتن أنّ هناك خطرًا من ناحية تأخير المواعيد بشكلٍ مفرط.

لهذا السبب اختار الفريق أن يكون أوّل من يكشف عن سيارته الحقيقيّة لموسم 2022 يوم الخميس الماضي قبيل يوم التصوير الترويجي في اليوم التالي على حلبة سيلفرستون.

ويعتقد أندرو غرين المدير التقنيّ للفريق أنّه بالنظر إلى السيارات الجديدة هذا العام، فإنّ هناك خطرًا لظهور مشاكل غير متوقّعة عند دخول السيارات إلى الحلبة للمرّة الأولى.

وفي حال تأخّر الفريق في اكتشاف تلك المشاكل، فإنّ هناك خطرًا للإضرار ببرنامجه للتجارب الشتويّة الأولى في برشلونة بدءًا من 23 فبراير.

وبحديثه حول توقيت خطط إطلاق أستون مارتن، قال غرين: "ما أردنا فعله هو اختبار السيارة بشكلٍ أوليٍ مبكّرًا قدر المستطاع لتفقّد جميع الأنظمة على السيارة. ذلك يمنحنا بعض الوقت بين هذا الاختبار القصير وتجارب برشلونة. كان ذلك سبب إجراء يوم التصوير الترويجي اليوم الجمعة، كي نحصل على وقتٍ للاستجابة".

وأضاف: "آمل أن نحظى باختبارٍ أوليٍ جيّد ولا تكون هناك مشاكل. لكن بالنظر إلى أنّ السيارة جديدة بالكامل، وليس هناك تواصل لأيّ شيء من الموسم الماضي، فضلًا عن أنّ التجارب الشتويّة قصيرة جدًا، والثانية قريبة من السباق الأوّل، فسيكون من شبه المستحيل الاستجابة لأيّة مشاكل، لذا اعتقدنا بأنّه من الجيّد إجراء التجارب الأوليّة قبل التجارب الأولى".

وأكمل: "يمنحنا ذلك حيّزًا جيّدًا بين التجارب التمهيديّة والتجارب الأولى".

وفي حين أنّ موسم إطلاق السيارات انطلق بشكلٍ باهتٍ، حيث نشرت هاس رسومات حاسوبيّة، في حين كشفت ريد بُل سيارة استعراضيّة فقط، أوضحت أستون مارتن أنّها لن تُقدم على أيّة ألاعيب لإخفاء سيارتها.

وعندما سُئل عن سبب اعتماد إطلاق حقيقي، قال غرين: "لأنّنا مجموعة صادقة، ولا نريد تخييب أيّ أحد".

وأكمل: "لدينا سيارة جاهزة. لم نُرد إطلاق الكسوة فحسب. تجاوزنا مجرّد إطلاق الكسوة هذا العام. نريد السيارة الحقيقيّة".

ويعتقد غرين أنّه ستكون هناك بعض التأويلات المختلفة للقوانين مع ظهور المزيد من تصاميم السيارات.

وقال: "أعتقد بأنّنا سنرى مقاربات مختلفة في البداية. أعتقد بأنّ هناك الكثير من الطرق لمقاربة قوانين 2022، وسترون اختلافات وتنوّعات في البداية. لكنّني لا أعتقد بأنّه سيمرّ وقتٌ طويلٌ قبل تقارب التصاميم".