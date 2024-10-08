أستون مارتن: تشارك نفق الهواء مع مرسيدس "ليس عذرًا" لمعاناتنا في 2024

اعترف مايك كراك مدير فريق أستون مارتن بأن الاستخدام المشترك لنفق هواء مرسيدس قد يكون "عاملًا" في تراجع وتيرة الفريق هذا الموسم، لكنه أصر على أنه ليس عذرًا لتبرير ذلك.

في حين شهد موسم 2023 حصد أستون مارتن لـ 7 منصات تتويج في الجولات الـ 18 الأولى، إلا أن الفريق خرج خالي الوفاض من نفس عدد الجولات حتى الآن في هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب الصانعين، بينما كان المركز الخامس أفضل نتائجه في ثاني جولات هذا العام في المملكة العربية السعودية.

"أعتقد بأن ذلك عذر سهل للغاية" قال كراك عند سؤاله عن الجوانب السلبية لتشارك نفق الهواء مع فريق آخر.

وأضاف: "لدينا فريق آخر يستخدم نفس نفق الهواء مع وقت أقل. وعليه لا يعتبر ذلك عذرًا".

وعند الضغط عليه للإفصاح عما إذا كان ذلك عاملًا في تراجع أداء الفريق، قال كراك: "هذا ممكن، ولكن رغم ذلك فإننا بعيدون للغاية خلف هذا الفريق. لهذا ربما يكون ذلك عاملًا بالنسبة لهم".

وتابع: "وربما يكون ذلك عاملًا بالنسبة لنا كذلك، لكنني أرى أنه بوسعنا القيام بعمل أفضل مع ذات الآداة".