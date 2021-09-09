أستون مارتن تشارك بألوان "جايمس بوند 007" في مونزا قُبيل عرض الفيلم الجديد

لطالما كانت سيارات أستون مارتن الفارهة جزءًا لا ينفصل من سلسلة أفلام جايمس بوند لأكثر من نصف قرن، حيث من المقرر أن تتواجد سيارات الصانع البريطاني بشكل كبير مُجددًا في الفيلم المُقبل والذي من المخطط عرضه نهاية الشعر الجاري.

ومن أجل الإعلان عن الإصدار المُقبل للسلسلة، فقد كشف فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد بعض التغييرات على كسوة سيارته "أيه ام آر21" لجائزة إيطاليا الكبرى نهاية هذا الأسبوع في مونزا.

حيث سيسابق الفريق بشعارات "العميل 007" على جانب قمرة القيادة مكان شعار أستون مارتن المعتاد، بينما سيحمل المقر المتنقل للفريق ووحدات الاستضافة في البادوك رسومات وأيقونات من الفيلم.

كما من المقرر أن يشارك سائقا الفريق سيباستيان فيتيل ولانس سترول في فيلم اجتماعي حيث سيدخلان في سباق من أجل بناء نسخة ليغو من سيارة أستون مارتن الأيقونية في أفلام بوند "دي.بي5"، بينما عمل الفريق كذلك مع المخرج دانيال كلينمان والموسيقي دايفيد أرنولد لعمل مقطع قصير مستوحى من السلسلة.

جديرٌ بالذكر أنّ فريق أستون مارتن ليس الوحيد الذي يشارك بكسوة محدثة نهاية هذا الأسبوع، حيث أعلنت ألفا روميو يوم أمس الأربعاء أنها ستعدّل على ألوان سيارتها للاحتفال بفريق موطنها في إيطاليا.