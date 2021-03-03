أستون مارتن تسعى للفوز بلقب الفورمولا واحد خلال خمس سنوات

بدأ فريق سيلفرستون حقبة جديدة كلياً تحت شعار العلامة البريطانية الشهيرة، كما كشف عن أهداف طموحة للغاية حيال السعي نحو تحقيق لقب بطولة العالم.

وضمن معرض كلامه على هامش حدث إطلاق السيارة الجديدة "إيه.أم.آر21"، كشف أوتمار زافناور مدير الفريق أن الأهداف المقررة تتمحور حول وضع الأساسات لتحقيق اللقب بحلول أواسط العقد الحالي.

فقال: "إن القول بأننا نسعى لتحقيق الفوز باللقب أسهل بكثير من العمل الفعلي الذي يتطلبه هدفٌ كهذا".

وأكمل: "أمران لا بد من تواجدهما لذلك: نحتاج خطة جيدة تبدأ من الآن، ونحتاج لتنفيذها بالشكل الصحيح. ونحن في طور التخطيط الآن".

واسترسل: "التنفيذ يستغرق بعض الوقت بالتأكيد. عادة ما تطلب فرق الفورمولا واحد فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات لتحقيق هدف كهذا. ونحن كذلك".

واستكمل: "مع نهاية 2022، من المتوقع أن ننتقل إلى مصنع جديد على سبيل المثال، وضمن هذا المصنع سنكون بحاجة إلى أحدث الأدوات اللازمة لمساعدتنا على تطوير وتصنيع سيارة جديرة بالمنافسة على اللقب، لذا فإنه هدف يحتاج عدة سنوات لتحقيقه".

وأردف: "لو أردتُ تقديم توقعات، يمكنني القول أننا قادرون على تحقيق ذلك في فترة 3 إلى 5 سنوات".

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ويتطلع الفريق لتحقيق تقدم سريع في عملية تطوره، بعد ضم سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات وسائق فيراري السابق.

وتعقيباً على ذلك الهدف، أشار فيتيل إلى أن فترة 5 سنوات تعتبر منطقية، لكنه شدد على أن اعتماد قوانين تقنية جديدة في البطولة قد يقصّر من هذه الفترة.

فقال: "أعتقد أنه مشروع بعيد الأمد إن كنت ترغب بالفوز حقاً. من الواضح أنه وعند النظر إلى مرسيدس على سبيل المثال، نجد أنهم بدؤوا في 2011-2012، ومن ثم انطلقت مرحلة الانتصارات مع وحدة طاقة جديدة أسرع بكثير من المنافسين".

وتابع: "لم تكن السيارة جيدة حقاً في 2014 لناحية الهيكل. لكن منذ تلك النقطة لنقل منذ 2011، استغرقهم الأمر خمس سنوات لبناء سيارة تمتلك ربما أفضل هيكل في البطولة. هذا ما تستغرقه مهمة كهذه. الجميع يمتلك مثل هذا الوقت، لكن النجاح لم يكن حليف الجميع".

واستكمل: "هناك الكثير من المصنعين، لكن الفوز من نصيب مصنع واحد فقط. مرسيدس كانت الأقوى، تُرفع لهم القبعة".

ومع اعتماد قانون يحدد سقف الميزانيات ومن ثم القوانين التقنية الجديدة بدءاً من 2022، يرى فيتيل فرصة سانحة يمكن استغلالها.

فقال: "الفورمولا واحد تتغير كذلك. ربما لن نكون بحاجة لتلك السنوات الثلاث أو الخمس".

واختتم: "ربما تتقلص المدة المطلوبة، وهذا ما يأمله الجميع، بالتالي نقترب أكثر من فرق الصدارة، وليس فقط للمنافسة على منصات التتويج عندما يحالفك الحظ بسبب انسحاب إحدى سيارات المقدمة. سنرى تغيرات في الفورمولا واحد خلال السنوات المقبلة".