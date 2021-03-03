أستون مارتن تسعى للفوز بلقب الفورمولا واحد خلال خمس سنوات

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
43 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
63 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
77 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
91 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
98 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
112 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
119 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
133 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
147 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
175 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
182 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
189 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
203 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
210 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
217 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
231 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
238 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
246 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
262 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
274 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
283 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / إطلاق سيارة أستون مارتن لموسم 2021
فورمولا 1 / أخبار

أستون مارتن تسعى للفوز بلقب الفورمولا واحد خلال خمس سنوات

تسعى أستون مارتن إلى الفوز بلقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث أزاحت الستار عن سيارتها الجديدة لموسم 2021.

أستون مارتن تسعى للفوز بلقب الفورمولا واحد خلال خمس سنوات

بدأ فريق سيلفرستون حقبة جديدة كلياً تحت شعار العلامة البريطانية الشهيرة، كما كشف عن أهداف طموحة للغاية حيال السعي نحو تحقيق لقب بطولة العالم.

وضمن معرض كلامه على هامش حدث إطلاق السيارة الجديدة "إيه.أم.آر21"، كشف أوتمار زافناور مدير الفريق أن الأهداف المقررة تتمحور حول وضع الأساسات لتحقيق اللقب بحلول أواسط العقد الحالي.

فقال: "إن القول بأننا نسعى لتحقيق الفوز باللقب أسهل بكثير من العمل الفعلي الذي يتطلبه هدفٌ كهذا".

وأكمل: "أمران لا بد من تواجدهما لذلك: نحتاج خطة جيدة تبدأ من الآن، ونحتاج لتنفيذها بالشكل الصحيح. ونحن في طور التخطيط الآن".

واسترسل: "التنفيذ يستغرق بعض الوقت بالتأكيد. عادة ما تطلب فرق الفورمولا واحد فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات لتحقيق هدف كهذا. ونحن كذلك".

واستكمل: "مع نهاية 2022، من المتوقع أن ننتقل إلى مصنع جديد على سبيل المثال، وضمن هذا المصنع سنكون بحاجة إلى أحدث الأدوات اللازمة لمساعدتنا على تطوير وتصنيع سيارة جديرة بالمنافسة على اللقب، لذا فإنه هدف يحتاج عدة سنوات لتحقيقه".

وأردف: "لو أردتُ تقديم توقعات، يمكنني القول أننا قادرون على تحقيق ذلك في فترة 3 إلى 5 سنوات".

اقرأ أيضاً:

ويتطلع الفريق لتحقيق تقدم سريع في عملية تطوره، بعد ضم سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات وسائق فيراري السابق.

وتعقيباً على ذلك الهدف، أشار فيتيل إلى أن فترة 5 سنوات تعتبر منطقية، لكنه شدد على أن اعتماد قوانين تقنية جديدة في البطولة قد يقصّر من هذه الفترة.

فقال: "أعتقد أنه مشروع بعيد الأمد إن كنت ترغب بالفوز حقاً. من الواضح أنه وعند النظر إلى مرسيدس على سبيل المثال، نجد أنهم بدؤوا في 2011-2012، ومن ثم انطلقت مرحلة الانتصارات مع وحدة طاقة جديدة أسرع بكثير من المنافسين".

وتابع: "لم تكن السيارة جيدة حقاً في 2014 لناحية الهيكل. لكن منذ تلك النقطة لنقل منذ 2011، استغرقهم الأمر خمس سنوات لبناء سيارة تمتلك ربما أفضل هيكل في البطولة. هذا ما تستغرقه مهمة كهذه. الجميع يمتلك مثل هذا الوقت، لكن النجاح لم يكن حليف الجميع".

واستكمل: "هناك الكثير من المصنعين، لكن الفوز من نصيب مصنع واحد فقط. مرسيدس كانت الأقوى، تُرفع لهم القبعة".

اقرأ أيضاً:

ومع اعتماد قانون يحدد سقف الميزانيات ومن ثم القوانين التقنية الجديدة بدءاً من 2022، يرى فيتيل فرصة سانحة يمكن استغلالها.

فقال: "الفورمولا واحد تتغير كذلك. ربما لن نكون بحاجة لتلك السنوات الثلاث أو الخمس".

واختتم: "ربما تتقلص المدة المطلوبة، وهذا ما يأمله الجميع، بالتالي نقترب أكثر من فرق الصدارة، وليس فقط للمنافسة على منصات التتويج عندما يحالفك الحظ بسبب انسحاب إحدى سيارات المقدمة. سنرى تغيرات في الفورمولا واحد خلال السنوات المقبلة".

المشاركات
التعليقات
إطلاق سيارة أستون مارتن لموسم 2021

المقال السابق

إطلاق سيارة أستون مارتن لموسم 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق أستون مارتن رايسينغ

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

أستون مارتن تسعى للفوز بلقب الفورمولا واحد خلال خمس سنوات

28دقيقة
2
فورمولا 1

إطلاق سيارة أستون مارتن لموسم 2021

3
فورمولا 1

فيرشتابن وبيريز غير متأكدَين من حاجة الفورمولا واحد للسباقات القصيرة "المحفوفة بالمخاطر"

4
فورمولا 1

بث مباشر: حدث إطلاق سيارة أستون مارتن في الفورمولا واحد لموسم 2021

5
موتو جي بي

روسي لا يسابق في الموتو جي بي "لمجرد تمضية الوقت"

أحدث الأخبار
أستون مارتن تسعى للفوز بلقب الفورمولا واحد خلال خمس سنوات
فورمولا 1

أستون مارتن تسعى للفوز بلقب الفورمولا واحد خلال خمس سنوات

28د
إطلاق سيارة أستون مارتن لموسم 2021
فورمولا 1

إطلاق سيارة أستون مارتن لموسم 2021

بث مباشر: حدث إطلاق سيارة أستون مارتن في الفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1

بث مباشر: حدث إطلاق سيارة أستون مارتن في الفورمولا واحد لموسم 2021

بوتاس يخطط لأن يكون "أكثر أنانية بعض الشيء" ضمن معركة اللقب في 2021
فورمولا 1

بوتاس يخطط لأن يكون "أكثر أنانية بعض الشيء" ضمن معركة اللقب في 2021

ألبين ستخوض غمار موسم 2021 من دون مدير فريق رسمي
فورمولا 1

ألبين ستخوض غمار موسم 2021 من دون مدير فريق رسمي

أحدث ملفات الفيديو
جايمس أليسون يتكلم عن سيارة مرسيدس 2021 الجديدة 02:11
فورمولا 1
02-03-2021

جايمس أليسون يتكلم عن سيارة مرسيدس 2021 الجديدة

هاميلتون يشرح سبب التزامه بعقد لمدة عام واحد فقط مع مرسيدس 01:26
فورمولا 1
02-03-2021

هاميلتون يشرح سبب التزامه بعقد لمدة عام واحد فقط مع مرسيدس

ماشر: إطلاق مرسيدس-إيه أم جي 01:00:00
فورمولا 1
02-03-2021

ماشر: إطلاق مرسيدس-إيه أم جي "دبليو12"

قصة السهام الفضية: مرسيدس 03:24
فورمولا 1
02-03-2021

قصة السهام الفضية: مرسيدس "دبليو09"

عمليّة قياس مقعد فالتيري بوتاس على سيارة 2021 03:56
فورمولا 1
01-03-2021

عمليّة قياس مقعد فالتيري بوتاس على سيارة 2021

More from
أستون مارتن رايسينغ
بقاء  "بي دبليو تي" كراعٍ رئيسي لفريق أستون مارتن في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بقاء  "بي دبليو تي" كراعٍ رئيسي لفريق أستون مارتن في الفورمولا واحد

 أستون مارتن قادرة على إعادة "متعة السباقات مجدداً" إلى فيتيل
فورمولا 1 / أخبار

 أستون مارتن قادرة على إعادة "متعة السباقات مجدداً" إلى فيتيل

تحليل: الفجوة بين سائقَي الفريق الواحد التي يتعيّن على أستون مارتن معالجتها في 2021
فورمولا 1 / تحليل

تحليل: الفجوة بين سائقَي الفريق الواحد التي يتعيّن على أستون مارتن معالجتها في 2021

الأكثر شعبية اليوم

أستون مارتن تسعى للفوز بلقب الفورمولا واحد خلال خمس سنوات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

أستون مارتن تسعى للفوز بلقب الفورمولا واحد خلال خمس سنوات

إطلاق سيارة أستون مارتن لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إطلاق سيارة أستون مارتن لموسم 2021

فيرشتابن وبيريز غير متأكدَين من حاجة الفورمولا واحد للسباقات القصيرة "المحفوفة بالمخاطر"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن وبيريز غير متأكدَين من حاجة الفورمولا واحد للسباقات القصيرة "المحفوفة بالمخاطر"

بث مباشر: حدث إطلاق سيارة أستون مارتن في الفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بث مباشر: حدث إطلاق سيارة أستون مارتن في الفورمولا واحد لموسم 2021

روسي لا يسابق في الموتو جي بي "لمجرد تمضية الوقت"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي لا يسابق في الموتو جي بي "لمجرد تمضية الوقت"

مرسيدس تلتزم الصمت حيال مواضع استعمال مفتاحي التطوير لسيارتها الجديدة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تلتزم الصمت حيال مواضع استعمال مفتاحي التطوير لسيارتها الجديدة

النظرة الأولى على سيارة مرسيدس الجديدة "دبليو12" لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

النظرة الأولى على سيارة مرسيدس الجديدة "دبليو12" لموسم 2021

فريق ألبين يعلن موعد الكشف عن سيارته لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ألبين يعلن موعد الكشف عن سيارته لموسم 2021

أحدث الأخبار

أستون مارتن تسعى للفوز بلقب الفورمولا واحد خلال خمس سنوات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

أستون مارتن تسعى للفوز بلقب الفورمولا واحد خلال خمس سنوات

إطلاق سيارة أستون مارتن لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إطلاق سيارة أستون مارتن لموسم 2021

بث مباشر: حدث إطلاق سيارة أستون مارتن في الفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بث مباشر: حدث إطلاق سيارة أستون مارتن في الفورمولا واحد لموسم 2021

بوتاس يخطط لأن يكون "أكثر أنانية بعض الشيء" ضمن معركة اللقب في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس يخطط لأن يكون "أكثر أنانية بعض الشيء" ضمن معركة اللقب في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.