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أستون مارتن تسحب استئنافها لعقوبة فيتيل في المجر

سحب فريق أستون مارتن استئنافه لعقوبة إقصاء سيباستيان فيتيل من سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد.

أستون مارتن تسحب استئنافها لعقوبة فيتيل في المجر

تمّ إقصاء فيتيل من سباق هنغارورينغ الذي حلّ فيه ثانيًا بعد عدم قدرة "فيا" على استخراج عيّنة اللتر الواحد من الوقود التي تفرضها القوانين من أجل الفحوصات التقنيّة بعد السباق.

وكانت أستون مارتن واثقة في البداية من وجود وقود كافٍ يفوق كميّة الـ 0.3 لتر التي تمكّنت "فيا" من سحبها من السيارة، لكن لم يكن من الممكن الوصول إليها كون نظام مضخّة الوقود تعطّل.

وتقدّمت الحظيرة المتمركزة في سيلفرستون باستئناف كما طالبت بحقّ مراجعة قرار المراقبين بعد أن شعرت بأنّ العقوبة غير عادلة.

لكن بالرغم من تمكّنها من تقديم أدلّة جديدة تفيد بتعطّل صمام تسريح الضغط في خليّة الوقود، إلّا أنّ "فيا" رفضت حقّ المراجعة.

إذ كجزء من تحقيق أستون مارتن، اكتشف الفريق أنّ سوء التشغيل التقنيّ أدّى إلى تسرّب الوقود وهو ما كان يعني عدم تواجد الوقود في الخزّان على عكس ما اعتقد الفريق في البداية.

وبعد دراسة موقفها، اختارت أستون مارتن التراجع عن الاستئناف، ما يعني أنّ فيتيل خسر رسميًا مركزه الثاني.

وجاء ضمن تغريدة للفريق اليوم الخميس: "بعد دراسة موقعنا إشارة المراقبين في قرارهم إلى وجود أدلّة جديدة على عطل نظام الوقود، قرّرنا في النهاية سحب استئنافنا بناءً على إدراكنا أنّ فعل ذلك يفوق مكاسب المضيّ قدمًا في القضيّة".

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