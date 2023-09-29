أستون مارتن تسجل خسارة 53 مليون جنيه استرليني لموسم 2022 في الفورمولا واحد

سجل الفريق خسائر أكبر رغم الزيادة في أموال الرعاية، و كذلك الجوائز المالية من البطولة بأكثر من 32 مليون جنيه استرليني، حيث يعكس ذلك حقيقة ارتفاع التكاليف في أول عام من حقبة القوانين الجديدة.

وكشفت أستون مارتن أن تكاليف المنافسة وصلت إلى 152.046.000 مليوناً مقارنة بـ 107.735.000 مليوناً.

ومع أخذ جميع التكاليف الأخرى بعين الاعتبار مثل التكاليف الحكومية وغيرها، فإن النتيجة أن الفريق قد تكلف خسارة بلغت 52.915.000 مليوناً مقارنة بـ 43.332.000 مليوناً العام الذي سبقه.

وبلغت تكاليف الموظفين 54.983.000 مليوناً، بزيادة قدرها 10 بالمئة عن العام الماضي.

وأعلنت المجموعة كذلك عن 504 موظفاً كعدد إجمالي: 81 منهم بوظائف إدارية و423 ضمن الأقسام التصميمية، الإنتاجية والتقنية، مقارنة مع 401 في 2021، ما يدل على تواصل توسّع الفريق.

كما أشارت الشركة إلى أنه ومنذ 31 ديسمبر 2021، تم صرف 64.985.490 مليوناً على تطوير المنشآت والعمل على أخرى جديدة.

وأوضحت أستون مارتن كذلك أنها ومثل الفرق الأخرى، توسّع مجالها عبر إنشاء قسم أستون مارتن لتقنيات الأداء، بهدف "أخذ الخبرة والبيانات من الحلبات وتطبيقها لحل المشاكل الفعلية في العالم".

مع إشارة إلى أن هذا القسم الجديد قد تلقى أول عرض عمل خلال عام 2022، مع المزيد من الفرص للنمو مستقبلاً.