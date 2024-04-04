أستون مارتن تستوحي من تصميم جانب سيارة ريد بُل

حاولت أستون مارتن ومنذ بداية الموسم اللحاق بركب المتصدرين، لكنها اصطدمت بتأدية فيراري ومكلارين خلف ريد بُل، إذ يبدو أن سيارتها غير تنافسية في السباقات وذلك بسبب معدلات التآكل للإطارات.

وهذه كانت ناحية تم التركيز عليها بشكل كبير مع بداية الموسم، حيث أثنى فرناندو ألونسو على معدل التطوير الكبير للفريق سعياً لحل هذه المشكلة.

وفي اليابان، يبدو أن السيارة ستضم تعديلات في منطقتين أساسيتين، تعديل في جانب السيارة مستوحى بشكل كبير من تصميم ريد بُل، وتعديلات في أرضية السيارة.

وحين سُئِل إن كانت التغييرات تهدف لتحسين الأداء أم تآكل الإطارات، أجاب ألونسو: "أعتقد أن الأمرين مترابطان. كلما ازدادت الارتكازية كلما ازدادت معدلات التآكل".

وأكمل: "كان معدل تطوير السيارة مرتفعاً جداً حتى الآن. كانت لدينا قطع جديدة في جدة، وتعديلات على الجانح الأمامي في أستراليا والآن لدينا هذه الحزمة".

وأضاف: "كنا نغير السيارة قليلاً في كل سباق، وتلك علامة جيدة، وهذا ما أردنا تحقيقه في الموسم، تقديم وتيرة تطوير عدائية".

وتابع: "تعلمنا درساً العام الماضي، أن البداية الجيدة لا تكفي دون تطوير جيد. حيث خضنا نصف موسم ثانٍ مؤلماً".

وأردف: "هذا العام، نأمل أن نقدم تأدية قوية بعض الشيء في النصف الثاني مقارنة بما نقوم به الآن. سنرى".

ما الذي تغيّر في سيارة أستون مارتن؟

تفاصيل جانب سيارة أستون مارتن مع الأرضية

من الصور في اليابان بوسعنا ملاحظة طبيعة التصميم المتغيرة باتجاه الزاوية العلوية الأمامية (السهم الأحمر).

وهذا مماثل لما رأيناه في سيارتي ريد بُل للموسمين الماضي والحالي.

وهذا ما يساعد على دفع تيارات الهواء بشكل أفضل في هذه المنطقة، ويؤمن تفاعلاً مناسباً ما بين جانب السيارة والسطح العلوي إضافة إلى المنطقة المحيطة بغطاء المحرك التي شملتها التحديثات.

كما تمت ملاحظة مزيد من التغييرات في أطراف الأرضية كذلك. ما يعني أن الفريق سار على خطا منافسيه في هذه المنطقة.

وتأتي هذه التغييرات بعد تقديم جانح أمامي جديد في أستراليا.