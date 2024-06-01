أستون مارتن تستهدف ضم المدير التقني لدى فيراري
تم ربط إنريكو كارديلي المدير التقني لدى فيراري في الفورمولا 1 بانتقال محتمل إلى صفوف أستون مارتن، حيث كشفت مصادر بأن الفريق البريطاني قد تواصل معه بالفعل.
الصورة من قبل: دوم رومني / صور لات
مع تواصل سعي لورانس سترول مالك أستون مارتن من أجل إعادة الفريق المتمركز في سيلفرستون إلى سكة الانتصارات، فقد برز كارديلي كأحد الأهداف الرئيسية لتعزيز الهيكل التقني للفريق.
وبصفته المسؤول الحالي عن قسم الهيكل والانسيابية لدى فيراري، فقد لعب كارديلي دورًا محوريًا في تطوير سيارات الفريق الأخيرة منذ انضمامه إلى مشروع الفورمولا 1 لدى القلعة الحمراء قادمًا من برنامجها في غران توريزمو في 2016.
كما أن سيارته الحالية اس-اف24 قد أثبتت أنها قادرة على الفوز هذا الموسم، مع حصد شارل لوكلير لأولى الانتصارات في موطنه نهاية الأسبوع الماضي في موناكو، حيث يبدو بأن مواهب كارديلي قد جذبت انتباه المنافسين.
هذا وتملك أستون مارتن طموحات واضحة، إذ وكما كُشف مؤخرًا، فإن سترول قد حاول شخصيًا استمالة أدريان النيوي المدير التقني الأسطوري الراحل عن ريد بُل.
لكن وفي ظل ما هو معتقد بأن نيوي يقيّم خطوة انتقال محتملة إلى فيراري الآن، فقد كشفت مصادر بأن أستون مارتن تحاول الآن استقدام كارديلي في ظل إمكانية وجود فرصة إذا لم يشعر بالارتياح من تضاؤل دوره في الفريق.
وبينما من المرجّح ألا يقوم نيوي بأي دور بخلاف أن يكون مستشارًا رئيسيًا لفيراري بينما تجهّز سيارتها لموسم 2026، فإن القيمة الكبيرة التي يتمتع بها قد تلقي في النهاية بظلالها على جهود أولئك الذين ساهموا في تقدم الفريق الأخيرة نحو الصدارة.
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