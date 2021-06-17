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أستون مارتن تستهدف تحقيق لقب الفورمولا واحد "في غضون خمسة أعوام"

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وضع الصانع البريطانيّ أستون مارتن عينه على لقب بطولة العالم للفورمول واحد في غضون المواسم الأربعة إلى الخمسة المقبلة.

أستون مارتن تستهدف تحقيق لقب الفورمولا واحد "في غضون خمسة أعوام"

استحوذت أستون مارتن على عمليّات فريق ريسينغ بوينت في الفورمولا واحد على إثر شراء مالك الفريق لورنس سترول للعلامة البريطانيّة العام الماضي.

وتعاقد مع الألماني سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرّات ليقود الفريق مع عودة علامة أستون مارتن إلى الفورمولا واحد بعد طول غياب.

وبعد بداية متعثّرة لموسم 2021 بالرغم من التوقّعات العالية بعد الأداء اللافت لريسينغ بوينت العام الماضي، حيث يعود ذلك إلى تغييرات قوانين الانسيابيّة والإطارات لهذا العام، فقد أحرزت أستون مارتن أوّل منصّة تتويجٍ لها في الفورمولا واحد بحلول فيتيل ثانيًا في باكو.

ويرى أوتمار زافناور أنّ الفريق قادرٌ على أن يُصبح منافسًا على لقب الفورمولا واحد في غضون أربعة إلى خمسة أعوامٍ وذلك يتماشى مع حالات مماثلة لفرق سابقة في تاريخ الفورمولا واحد.

وقال زافناور ضمن لقاء مع عددٍ من وسائل الإعلام المختارة بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "لو أصبحنا منافسين على لقب بطولة العالم خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة فسنعتبر ذلك نجاحًا. كما أعتقد بأنّنا لو فزنا باللقب فعليًا في غضون خمسة أعوام فذلك نجاحٌ بالتأكيد".

وأضاف: "لو نظرنا إلى الفرق التي فازت بعدّة ألقابٍ عالميّة متتالية في الماضي القريب، فقد تطلّب الأمر من مرسيدس خمسة أعوام بعد استحواذها على برون، وأعتقد بأنّ ريد بُل مرّت بفترة مماثلة بعد استحواذها على جاغوار ريسينغ".

ثمّ تابع: "عندما استحوذت مرسيدس على برون فقد دخلت البطولة كفريقٍ بطلٍ للعالم. أمّا نحن فقد حللنا في المركز الرابع عدّة مرّات ولم نكن منافسين مطلقًا على اللقب".

وأردف: "يتطلّب الأمر وقتًا أطول بالنسبة لفريق وسطٍ بارزٍ ليُصبح المتصدّر".

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