أستون مارتن تستلم نفق الهواء الجديد لتعزيز مشروعها الطموح في الفورمولا 1

بدأت أستون مارتن فترة "المعايرة" لنفق هوائها الجديد المخطط استخدامه ضمن مصنعها في سيلفرستون.

من المتوقع أن يكون نفق الهواء – الذي يخضع الآن للاختبارات والمعايرة – جاهزًا للاستخدام بحلول نهاية هذا العام، ما سيحرر الفريق من قيود استئجار نفق هواء مرسيدس في براكلي.

فيما سيكون هذا النفق الجديد هو الأول الذي يتم بناؤه خصيصًا للفورمولا 1 منذ 21 عامًا، وفق ما صرحت به أستون مارتن.

وقد أكّد لوكا فورباتو مدير القسم الهندسي لدى أستون مارتن بأن عملية تحضير نفق الهواء ستسغرق من اثنين إلى ثلاثة أشهر.

حيث قال: "يُسمح بالبدء في تطوير سيارة 2026 بدءًا من يناير 2025، وعليه فإننا نسير وفق الجدول المحدد".

وأضاف: "بالتزامن مع ذلك سنواصل تطوير سيارة 2025، لنوازن بين المشروعين. وإذا لم أكن مخطئًا، فإن آخر نفق هواء تم بناؤه خصيصًا للفورمولا 1 كان قبل نحو 20 عامًا".

وتابع: "ومنذ ذلك الحين تغيرت التكنولوجيا كثيرًا. الآن يتم استخدام أدوات أحدث لتصوير تدفقات الهواء، أدوات لم تكن موجودة منذ 20 عامًا. بالطبع يمكنك أن تطوّر وتحدّث نفق هواء تم بناؤه قبل 20 عامًا، لكن الأمر ليس ذاته مثل أن تبدأ مع نفق هواء جديد تمامًا".

وأكمل: "نفق هواء مرسيدس الذي نستخدمه جيد للغاية، لكنه ليس في مصنعنا، حيث عادة ما نستخدمه خلال عطل نهاية الأسبوع، وهو أمر غير ملائم للغاية".