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أستون مارتن تستحوذ على موظّف تقني بارز من ريد بُل

أغرى فريق أستون مارتن موظّفًا تقنيًا بارزًا من ريد بُل بالانضمام إليه، حيث سيُصبح أندرو أليسي خبير الانسيابيّة رئيسًا للعمليّات التقنيّة في صفوف الحظيرة البريطانيّة.

أستون مارتن تستحوذ على موظّف تقني بارز من ريد بُل

بعد أسبوعٍ واحد من إعلان أستون مارتن تعاقدها مع دان فالوز رئيس قسم الانسيابيّة في ريد بُل وانضمامه إلى الفريق كمدير تقني جديد عند انتهاء عقده، كشف الصانع البريطاني عن تعاقده مع أليسي كذلك.

وسيلعب أليسي دورًا جديدًا في أستون مارتن يشمل قيادة وإدارة قسم الانسيابيّة، وسيشرع في العمل مع فريقه الجديد بدءًا من اليوم الخميس.

وقال أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد: "أعلنا قبل أسبوعين عن تعاقدنا مع لوكا فورباتو كمدير هندسة جديد، وسيبدأ العمل في الإبّان".

وأضاف: "كما أنّ انضمام دان فالوز المقبل كمدير تقني جديد أصبح علنيًا".

وأكمل: "أمّا اليوم فقد عزّزنا قائمة تعاقداتنا التقنيّة والهندسيّة البارزة من خلال أندرو أليسي كرئيس للعمليّات التقنيّة. لدينا فريق رائع ودائمًا ما كان كذلك".

وأردف: "قلنا في الكثير من المناسبات هذا العام: دائمًا ما قدّم هذا الفريق مستوى أعلى من مستواه، حان الوقت للتمتّع بمستوى أفضل حتّى".

ثمّ تابع: "يُمثّل التعاقد مع لوكا، ودان والآن أندرو دليلًا على بناء قوّة تقنيّة وهندسيّة عميقة نحتاج لها من أجل تقديم أداء أعلى".

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