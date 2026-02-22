تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

أستون مارتن تراهن على قيادة نيوي حتى 2026

القادة الجيدون مطلوبون في أوقات الأزمات. وبيدرو دي لا روزا، الممثل الحالي لفريق أستون مارتن والسائق السابق، يعتقد أنه يرى ذلك القائد في أدريان نيوي!

منشور:
أدريان نيوي، مدير فريق أستون مارتن

أدريان نيوي، مدير فريق أستون مارتن

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

تقلص اليوم الأخير من تجارب فرناندو ألونسو في البحرين بشكل كبير بسبب مشكلة كهربائية في وحدة الطاقة. 

كما لم يتمكن زميله لانس سترول سوى من إكمال ست لفات فقط بسبب نقص قطع الغيار.

ويصف دي لا روزا نيوي بأنه العمود الفقري لعملية تعافي الفريق بعد فترة اختبارات صعبة. حيث يشغل أدريان نيوي، الذي صمّم أول سيارة فورمولا 1 لأستون مارتن، AMR26، أيضاً منصب مدير الفريق هذا الموسم.

وخلال حديثه إلى الصحافة في البحرين، بدأ دي لا روزا بالقول إنه وجد قيادة نيوي ملهمة: "لا أعتقد أن الفريق تغيّر كثيراً؛ نحن الأشخاص أنفسهم".

وأكمل: "خصوصاً منذ وصول أدريان، أصبحت قائدًا بلا منازع. بالأمس، بعد يوم الاختبارات الصعب في البحرين، كان خطابه وقيادته خلال اجتماع التقييم الفني قويين جداً لدرجة أن الفريق بأكمله بات يعرف الآن ما الذي يجب عليه فعله".

وأردف: "بالنسبة لنا، هذا الوضع مختلف تماماً عن السنوات السابقة. لأنه في بيئة يكون لكل شخص فيها رأيه الخاص حول المشكلة، يقوم أدريان بتحديد ما يجب فعله بوضوح، ويبرر ذلك، ولا يرفع أحد يده للتشكيك به".

وتابع: "هذا يسمح لكل منا بالتوحّد معًا من أجل هدف واحد وأن يكون فعالاً".

واسترسل: "قد تعتقدون أنني أبالغ، لكن صدقني، الاستماع إليه كان ملهماً بشكل لا يُصدّق لنا جميعاً. خصوصاً عندما تسير الأمور بشكل خاطئ، لا يمكنني حتى أن أصف مدى حاجتنا لذلك. انضمام أدريان إلى الفريق كان بالفعل نقطة تحوّل حقيقية".

أدريان نيوي، المدير التقني الشريك في أستون مارتن، ولورنس سترول، مالك فريق أستون مارتن

أدريان نيوي، المدير التقني الشريك في أستون مارتن، ولورنس سترول، مالك فريق أستون مارتن

الصورة من قبل: Zak Mauger / Motorsport Images

وأضاف: "بالطبع، نحن غير راضون عن الطريقة التي تسير بها الأمور، لكنني أعتقد أنه تحت قيادته يمكننا تجاوز جميع الصعوبات".

بالنسبة لأستون مارتن، يبدو موسم 2026 وكأنه حلم يتحقق. تصميم نيوي، الذي تم تطويره عبر محاكاة حديثة ضمن نفق الهواء في سيلفرستون، إلى جانب وحدات طاقة هوندا التي لعبت دوراً كبيراً في بطولات فيرستابن، بات اليوم مدعوماً بقيادة ملهمة.

ومع ذلك، فإن عملية التطوير هذه معقدة للغاية ولا تخلو من التحديات. لذلك، ورغم أن المشاكل الأولية مع سيارة AMR26 كانت غير متوقعة، فإنها ليست مفاجئة تماماً من نواحٍ عدة.

ومع دخول الفورمولا 1 موسم 2026، كانت رسالة الفريق هي: "احكموا علينا في نهاية العام، وليس في بدايته". ومع ذلك، هناك بالفعل تنبؤات بأن الموسم المقبل سيكون صعباً أيضاً بالنسبة لأستون مارتن.

