وصلت أستون مارتن إلى سباق جائزة أذربيجان الكبرى لعام 2026 بحزمة تحديثات كبيرة ركزت على تقليل وزن سيارة "إيه إم آر26"، لكن النتائج على الحلبة جاءت مخيبة للآمال مجددًا.

ففي التصفيات، حقق فرناندو ألونسو أفضل نتيجة للفريق باحتلاله المركز التاسع عشر، بينما انسحب السائقان معًا من السباق.

لكن مايك كراك، المسؤول عن أداء أستون مارتن على الحلبة، أوضح بعد سباق باكو أنه لا ينبغي استخلاص الاستنتاجات بهذه الطريقة المبسطة.

وعندما سُئل عما إذا كانت التحديثات قد حققت النتائج المطلوبة، أجاب: "نعم، أعتقد ذلك".

وتابع: "في نهاية المطاف، كل ما تفعله على الحلبة هو التحقق من صحة الاختبارات التي تجريها في المصنع باستخدام المحاكاة. لذلك، فإن جميع التحديثات التي جلبناها تعمل كما ينبغي".

بعد ذلك، أراد مايك كراك وضع جميع العوامل المحيطة بأداء الفرق خلال عطلة نهاية الأسبوع في سياقها الصحيح، موضحًا كيف يمكن لهذه العوامل أن تغير جميع التقييمات.

حيث أضاف: "علينا دائمًا التمييز بين الأمور المختلفة. ففي بعض الأحيان، تعتقد أنك أصبحت أقل تنافسية أو أكثر تنافسية، وغالبًا ما تربط ذلك مباشرةً باستخدام قطع جديدة أو قديمة".

سيارة فريق أستون مارتن الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"لكن يجب ألا ننسى أن الفريق الذي تقارن نفسك به يُجري تغييرات على سيارته أيضًا. وبالتالي، فأنت تقارن أداءك بأدائه، ولا تعرف دائمًا ما إذا كنت تتحسن أم تتراجع".

وأضاف: "يتطلب إجراء هذا التحليل وقتًا لا بأس به. وهو يُجرى في المصنع، وليس على الحلبة بالطبع. لذلك، عليك دائمًا تحليل كل شيء بعناية".

أراد كراك تقديم مثال ملموس لما حدث في أذربيجان، إذ بدا أن ويليامز، التي كانت في السباقات الأخيرة تضاهي أستون مارتن أو تقترب من مستواها، قد حققت قفزة جيدة إلى الأمام خلال عطلة نهاية أسبوع الفورمولا 1 في باكو.

حيث قال: "سأعطيكم مثالًا. انظروا إلى ويليامز. إذا كنت تقارن نفسك بها باستمرار، فقد تعتقد أننا تراجعنا كثيرًا الآن. لكن ربما يكون أداؤنا قد بقي على حاله، بينما تحسنوا هم".

وأردف: "لذلك، عليك دائمًا التحقق مما إذا كانوا قد تحسنوا، وأن تسأل: "هل تحسّنا نحن؟" و"هل تحسّنا نحن الاثنان؟".

وأضاف: "يتطلب هذا النوع من التحليل والدراسة وقتًا طويلًا، ويجب إجراؤه بعناية".

وفي الختام، أراد مايك كراك وضع حد للنقاش حول التحديثات من خلال توجيه رسالة إيجابية، قائلًا: "لا شك لدي في أن القطع التي جلبناها أفضل".