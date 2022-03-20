أستون مارتن تخسر 0.75 ثانية بسبب مشكلة الارتدادات

عانت الحظيرة المتمركزة في سيلفرستون من تصفيات أولى محبطة في البحرين في ظلّ احتلال نيكو هلكنبرغ ولانس سترول للمركزين الـ 17 والـ 19 على التوالي.

وكانت هذه نتيجة مخيّبة للفريق كونه كان يأمل بتحقيق تقدّم جيّد هذا العام. لكنّ الفريق قال بأنّ وتيرته محدودة حاليًا بمشكلة الارتدادات التي تُعاني منها عدّة فرق.

وعندما سُئل عن مدى سيطرة فريقه على مشكلة الارتدادات، قال أندرو غرين المدير التقني للفريق: "أعتقد بأنّنا لا نزال بعيدين عن حلّها بالشكل الذي نريده".

وأضاف: "تعيّن الإقدام على بعض التضحيات في السيارة وإعداداتها كي نتمكّن من تشغيلها من دون مشكلة الارتدادات. لكنّنا اختبرنا بعض الأشياء في التجارب الحرّة وكذلك في التجارب الأسبوع الماضي، وحقّقنا تقدّمًا جيّدًا".

وعندما سُئل عن تقييمه لتأثير تلك التضحيات، قال غرين: بناءً على موقعنا الحالي، فسأقول بأنّنا نخسر ربّما أكثر من نصف ثانية، ربّما ثلاثة أرباع الثانية بسببها. نحن في ذلك المجال تقريبًا".

ولوضع ذلك الفارق في نصابه، فإنّ هلكنبرغ فشل في العبور إلى القسم الثاني بفارق أقلّ من ثلاثة أعشارٍ من الثانية، لذا فإنّ تحسين زمنه بـ 0.75 ثانية كان ليضعه ضمن العشرة الأوائل.

واكتشفت الفرق أنّ حلّ مشكلة الارتدادات يتطلّب توليفة من الحلول الانسيابيّة والميكانيكيّة، وهو ما اتّفق معه غرين.

كما أشار إلى أنّ ذلك قد يتطلّب بعض الوقت بالنسبة لأستون مارتن للتوصّل إلى الجواب النهائيّ لهذه المشكلة.