أستون مارتن تحذّر من النتيجة التي أحرزتها في جائزة كندا الكبرى

في سباق كندي كلاسيكي متقلب الأجواء، عبر فرناندو ألونسو ولانس سترول خط النهاية في المركزين السادس والسابع تواليًا، حيث خاض كلا السائقين سباقًا قويًا أكملاه خلف سيارات ريد بُل، مرسيدس ومكلارين الأسرع.

ومثّلت تلك النتيجة دفعة قوية للفريق المتمركز في سيلفرستون بعد التأخّر الذي سيطر على الثلث الأول من موسم 2024 بالمقارنة مع أقرب منافسيه.

وفي حين بدا فريق آربي بأنه أحرز قفزة في الترتيب التنافسي، إلا أنه عبر التفوق على فريق فاينزا بـ 10 نقاط في مونتريال، فقد أحكمت أستون مارتن قبضتها على المركز الخامس في ترتيب الصانعين.

لكن وقبل العودة إلى الحلبات الأوربية الأكثر تقليدية مثل برشلونة، فإن أستون مارتن حذرة من الانجراف وراء تلك النتيجة وتدرك أنها ليست دليلًا قاطعًا على أنها حلت مشاكل التوجيه وتذبذب التوازن على سيارتها أيه.أم.آر24، والتي ستواجه حلبات متطلبة لمزيد من الارتكازية مع منعطفات أطول وأسرع.

"سيكون من المبكر للغاية الجزم بأننا فهمنا كل شيء" قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن.

وأضاف: "أعتقد بأنه ما يزال لدينا الكثير من العمل. لكننا بالتأكيد أحرزنا خطوة في الاتجاه الصحيح في كندا".

وتابع: "نحن على موعد مع حلبات مختلفة وصعبة، لذلك فإننا بحاجة للجلوس ورؤية ما هي الحزمة الأفضل للسباقات لمُقبلة، كونها ستكون على حلبة محتدمة للغاية".