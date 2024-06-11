أستون مارتن تحذّر من النتيجة التي أحرزتها في جائزة كندا الكبرى
حذّر فريق أستون مارتن من أن تواجد سائقيه ضمن الثمانية الأوائل في سباق جائزة كندا الكبرى لا يعتبر إشارة على أن الفريق قد تغلب على مشاكل توازن السيارة بعد.
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
في سباق كندي كلاسيكي متقلب الأجواء، عبر فرناندو ألونسو ولانس سترول خط النهاية في المركزين السادس والسابع تواليًا، حيث خاض كلا السائقين سباقًا قويًا أكملاه خلف سيارات ريد بُل، مرسيدس ومكلارين الأسرع.
ومثّلت تلك النتيجة دفعة قوية للفريق المتمركز في سيلفرستون بعد التأخّر الذي سيطر على الثلث الأول من موسم 2024 بالمقارنة مع أقرب منافسيه.
وفي حين بدا فريق آربي بأنه أحرز قفزة في الترتيب التنافسي، إلا أنه عبر التفوق على فريق فاينزا بـ 10 نقاط في مونتريال، فقد أحكمت أستون مارتن قبضتها على المركز الخامس في ترتيب الصانعين.
لكن وقبل العودة إلى الحلبات الأوربية الأكثر تقليدية مثل برشلونة، فإن أستون مارتن حذرة من الانجراف وراء تلك النتيجة وتدرك أنها ليست دليلًا قاطعًا على أنها حلت مشاكل التوجيه وتذبذب التوازن على سيارتها أيه.أم.آر24، والتي ستواجه حلبات متطلبة لمزيد من الارتكازية مع منعطفات أطول وأسرع.
"سيكون من المبكر للغاية الجزم بأننا فهمنا كل شيء" قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن.
وأضاف: "أعتقد بأنه ما يزال لدينا الكثير من العمل. لكننا بالتأكيد أحرزنا خطوة في الاتجاه الصحيح في كندا".
وتابع: "نحن على موعد مع حلبات مختلفة وصعبة، لذلك فإننا بحاجة للجلوس ورؤية ما هي الحزمة الأفضل للسباقات لمُقبلة، كونها ستكون على حلبة محتدمة للغاية".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
فيرستابن يتغلب على جميع التحديات ليفوز في كندا أمام نوريس وراسل
ألونسو بعد تصفيات كندا: "من المؤلم" خسارة كل شيء في منعطف واحد
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
راسل يُصارع فيرستابن ويُعيد الثقة إلى مرسيدس مع قطب الانطلاق الأول في كندا
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا
نوريس يتقدم على ساينز ولوكلير في تجارب كندا الحرة الأولى على مسار مبلل
أحدث الأخبار
فورمولا إي: جولة مزدوجة في موناكو وحلبة ميامي جديدة ضمن روزنامة 2024-2025
فيرستابن يقترب من كسر رقم قياسي احتفظ به شوماخر طويلًا
مكلارين: وتيرة مرسيدس في سباق كندا دليل على أننا لم نهدر الفوز هناك
وولف: أملُ الفوز في كندا كان "ضئيلاً كحلم قصير"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات