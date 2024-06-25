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أستون مارتن تحذّر ألونسو للسباقات المقبلة 

حذّرت أستون مارتن نجمها فرناندو ألونسو، حيال وضع السيارة للسباقات المقبلة من موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد، في إشارة إلى أنه لا توجد حلول سريعة للمشاكل الحالية.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

تكلمت أستون مارتن مع ألونسو للطلب منه "الصمود" وسط معاناة الفريق الحالية، حيث يعاني لإيجاد الأداء المطلوب.

وبدا ألونسو محبطاً على حلبة موطنه في إسبانيا التي شهدت ضعف وتيرة سيارته، حيث بات مع زميله لانس سترول خارج مراكز النقاط.

لاحقاً، علق الإسباني أن الفريق بحاجة لتقديم التطويرات المطلوبة بدلاً من الكلام حول الإمكانيات.

ويدرك الفريق وجود بعض نقاط الضعف الأساسية، من بينها صعوبة الانعطاف ضمن المنعطفات الطويلة، لكن لا توجد حلول سهلة لهذه المشاكل التي تبدو معقدة وسط سلسلة السباقات المتتالية حالياً، ما يعني عدم وجود وقت كافٍ للعمل على التحسينات.

حيث قال مايك كراك مدير الفريق: "تلك إحدى المشاكل لدينا. مع وجود خمسة أو ستة سباقات الآن".

وأكمل: "كان لدينا فهم جيد لما يجري بعد موناكو، إيمولا وكندا، سجلنا 14 نقطة مع نفس السيارة، لكن الهدف هو حل المشاكل".

وأردف: "ليس لدينا وقت. هذه هي المشكلة الأساسية حالياً".

وأضاف: "علينا الصمود على حالنا، تقديم أفضل ما بوسعنا كل جولة وجلب القطع بأسرع ما يمكن".

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