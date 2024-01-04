أستون مارتن تحدد موعد الكشف عن سيارة 2024
أفصحت أستون مارتن عن موعد كشف سيارتها الجديدة لموسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد.
تم الإعلان عن يوم الكشف عبر بريد إلكتروني تم إرساله إلى مجتمع متابعي الفريق، يضم كذلك دعوة لدخول منافسة لحضور حدث الكشف.
وباتت أستون مارتن رابع فريق يكشف عن سيارته الجديدة بعد ساوبر، ويليامز وفيراري.
وسيتم الكشف عن السيارة الجديدة يوم 12 فبراير المقبل في سيلفرستون.
وسيشارك الفريق بتشكيلته الحالية نفسها من فرناندو ألونسو ولانس سترول. وكان ألونسو قد تكلم حول نواحي ضعف السيارة التي يريد تحسينها.
فأشار إلى ضرورة إيجاد ثبات في الأداء، وتحسين السرعة القصوى على المقاطع المستقيمة.
كما أثنى على تعامل السيارة الجيد مع الإطارات والاستراتيجيات التي طبقها الفريق في الموسم المنصرم.
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