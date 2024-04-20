أستون مارتن تحتجّ على نتيجة تصفيات الصين بعد حادث ساينز

خرج ساينز عن المسار في المنعطف الأخير أثناء القسم الثاني من التصفيات، وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر، لكنّ سائق فيراري كان قادرًا على المواصلة وإكمال لفّة كاملة والعودة إلى خطّ الحظائر.

ومع عدم وجود الكثير من الضرر، تمكّنت فيراري من تصليح سيارة ساينز وضمان عودته إلى التصفيات ليعبر إلى القسم الثالث الذي أكمله سابعًا.

وأعلنت "فيا" عن أنّ أستون مارتن احتجّت على نتيجة التصفيات في ما يتعلّق بالمادة 39.6 من القوانين الرياضيّة التي تنصّ على التالي: "أيّ سائقٍ تتوقّف سيارته على المسار أثناء حصّة تصفيات أو تصفيات قصيرة لا يُسمح له بالمشاركة في بقيّة تلك الحصّة".

وكانت رسائل إدارة السباق قد أشارت إلى أنّ سيارة ساينز توقّفت على المسار أثناء فترة العلم الأحمر، قبل أن يتمكّن من إعادة تشغيل سيارته فيراري والعودة إلى خطّ الحظائر.

ووُضع هذا القانون لمنع السائقين من الحصول على دعم المارشلز أو المركبات للعودة إلى الحصص أثناء فترات العلم الأحمر، لكنّه لا يُغطي قدرة السائق على العودة بطاقته الخاصة.

وبشكلٍ حاسم فإنّ لانس سترول سائق أستون مارتن الثاني كان أوّل الخارجين من القسم الثاني بتواجده في المركز الـ 11.

ومن المرجّح أنّ أستون تقدّمت بالاحتجاج في محاولة لشطب زمني ساينز من القسمين الثالث والثاني، وهو ما سيدفع سترول إلى المركز العاشر ويُؤخّر ساينز في الترتيب.