جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

أستون مارتن تحتجّ على نتيجة تصفيات الصين بعد حادث ساينز

تقدّم فريق أستون مارتن باحتجاجٍ رسمي ضدّ نتيجة التجارب التأهيليّة لجائزة الصين الكبرى في ما يتعلّق بالعلم الأحمر الذي رُفع إثر حادث كارلوس ساينز الإبن.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
حادث كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

خرج ساينز عن المسار في المنعطف الأخير أثناء القسم الثاني من التصفيات، وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر، لكنّ سائق فيراري كان قادرًا على المواصلة وإكمال لفّة كاملة والعودة إلى خطّ الحظائر.

ومع عدم وجود الكثير من الضرر، تمكّنت فيراري من تصليح سيارة ساينز وضمان عودته إلى التصفيات ليعبر إلى القسم الثالث الذي أكمله سابعًا.

وأعلنت "فيا" عن أنّ أستون مارتن احتجّت على نتيجة التصفيات في ما يتعلّق بالمادة 39.6 من القوانين الرياضيّة التي تنصّ على التالي: "أيّ سائقٍ تتوقّف سيارته على المسار أثناء حصّة تصفيات أو تصفيات قصيرة لا يُسمح له بالمشاركة في بقيّة تلك الحصّة".

وكانت رسائل إدارة السباق قد أشارت إلى أنّ سيارة ساينز توقّفت على المسار أثناء فترة العلم الأحمر، قبل أن يتمكّن من إعادة تشغيل سيارته فيراري والعودة إلى خطّ الحظائر.

ووُضع هذا القانون لمنع السائقين من الحصول على دعم المارشلز أو المركبات للعودة إلى الحصص أثناء فترات العلم الأحمر، لكنّه لا يُغطي قدرة السائق على العودة بطاقته الخاصة.

وبشكلٍ حاسم فإنّ لانس سترول سائق أستون مارتن الثاني كان أوّل الخارجين من القسم الثاني بتواجده في المركز الـ 11.

ومن المرجّح أنّ أستون تقدّمت بالاحتجاج في محاولة لشطب زمني ساينز من القسمين الثالث والثاني، وهو ما سيدفع سترول إلى المركز العاشر ويُؤخّر ساينز في الترتيب.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق ساينز يتوقّع أن تكون فيراري أقوى من أستون ومكلارين في السباق

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
مروان الوافي
More from
مروان الوافي
ساينز يتوقّع أن تكون فيراري أقوى من أستون ومكلارين في السباق

ساينز يتوقّع أن تكون فيراري أقوى من أستون ومكلارين في السباق

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
ساينز يتوقّع أن تكون فيراري أقوى من أستون ومكلارين في السباق
مكلارين: لا سبب يدعو نوريس للاعتذار عن السباق القصير

مكلارين: لا سبب يدعو نوريس للاعتذار عن السباق القصير

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
مكلارين: لا سبب يدعو نوريس للاعتذار عن السباق القصير
فاسور يأمل أن تستفيد فيراري من خياراتها الاستراتيجيّة في الصين

فاسور يأمل أن تستفيد فيراري من خياراتها الاستراتيجيّة في الصين

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فاسور يأمل أن تستفيد فيراري من خياراتها الاستراتيجيّة في الصين

أحدث الأخبار

سائقا فيراري مختلفان بشأن محادثاتهما حول احتكاكهما في السباق القصير في الصين

سائقا فيراري مختلفان بشأن محادثاتهما حول احتكاكهما في السباق القصير في الصين

F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
سائقا فيراري مختلفان بشأن محادثاتهما حول احتكاكهما في السباق القصير في الصين
أستون مارتن تحتجّ على نتيجة تصفيات الصين بعد حادث ساينز

أستون مارتن تحتجّ على نتيجة تصفيات الصين بعد حادث ساينز

F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
أستون مارتن تحتجّ على نتيجة تصفيات الصين بعد حادث ساينز
ساينز يتوقّع أن تكون فيراري أقوى من أستون ومكلارين في السباق

ساينز يتوقّع أن تكون فيراري أقوى من أستون ومكلارين في السباق

F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
ساينز يتوقّع أن تكون فيراري أقوى من أستون ومكلارين في السباق
هاميلتون يلوم "التغييرات الهائلة" في إعدادات السيارة بعد الفشل في تصفيات الصين

هاميلتون يلوم "التغييرات الهائلة" في إعدادات السيارة بعد الفشل في تصفيات الصين

F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
هاميلتون يلوم "التغييرات الهائلة" في إعدادات السيارة بعد الفشل في تصفيات الصين

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط