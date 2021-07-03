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أستون مارتن تحاول جعل لونها الأخضر "يبرز" أكثر عبر شاشات التلفزيون

يريد فريق أستون مارتن المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد جعل اللون الأخضر على سيارته "يبرز" بشكل أكبر خلال البثّ التلفزيوني لتفادي ظهورها بشكل مشابه جداً لسيارات الفرق المنافسة.

أستون مارتن تحاول جعل لونها الأخضر "يبرز" أكثر عبر شاشات التلفزيون

قام الفريق الذي يتّخذ من غروف مقرّاً له بتجديد كسوته اللونية هذا الموسم ليعكس اللون الأخضر البديع لصانع السيارات الرياضية البريطاني.

ولكن اللون الأخضر الداكن يجعل سيارة "إيه.أم.آر21" تبدو أحياناً مثل بعض السيارات الأخرى عبر شاشات التلفزيون، ولعلّ أبرزها سيارة مرسيدس السوداء.

وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، حثّ أندرياس فايسنباخر، المدير التنفيذي لـ "دبليو بي تي" الراعي الرئيسي السابق للكتيبة البريطانية، الفريق على العودة لاستخدام اللون الزهري الذي ميّزه في السابق.

وخلال حديثه مع "سبيدويك" قال فايسنباخر: "يُدرك لورانس سترول مدير أستون مارتن بأنّ قلبي ينزف. إذا كانت أستون مارتن زهرية اللون فإنّ الراعي الرئيسي كوجنيزانت سيحظى بوقت أفضل لأنّ قيمة البروز ستكون أكبر بكثير".

وأضاف: "من وجهة نظر عملية كان قراراً خاطئاً. تاريخياً يفهم الكثيرون لما تمّ اعتماد اللون الأخضر البريطاني للتسابق، لكن ليس بالنسبة لي. أستون مارتن لا تبرز خلال البث التلفزيوني".

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وبالرغم من ذلك أوضح مدير فريق أستون مارتن أوتمار زافناور بأنّه لن يتمّ التراجع عن قرار اعتماد اللون الأخضر – وبالتأكيد لا عودة لاستخدام اللون الزهري.

ومع ذلك، أقرّ بأنّ الكيفية التي تظهر بها السيارة عبر شاشات التلفزيون تمثّل مشكلة وأنّ الفريق سيسعى لمعالجة الأمر.

"أعتقد بأنّ اللون الأخضر يلائمنا، هذا مؤكد" قال زافناور على هامش جائزة النمسا الكبرى.

وأردف: "أعتقد بأنّه لون مذهل تحت أشعة الشمس وعند النظر إليه بشكل مباشر".

وأكمل: "لكن أعتقد بأنّه علينا أن نجعله يبرز أكثر عبر شاشات التلفزيون دون أن نفقد اللون الأخضر عند النظر إلى السيارة من الخارج".

وتابع: "لا أعلم إذا كان بمقدورنا القيام بذلك، لكن هذا شيءٌ نسعى لتحقيقه كي نحرص على التمييز بينها وبين بعض السيارات الأخرى الداكنة عبر شاشات التلفزيون".

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وفي حين بقيت "بي دبليو تي" كأحد رعاة أستون مارتن وتوجد بالفعل بعض الخطوط الزهرية على السيارة، إلّا أنّ زافناور أكّد بأنّه لا يوجد أيّ مبلغ من المال قادر على إقناع الفريق بالاستغناء عن لونه الأخضر.

إذ قال: "نحمل اسم أستون مارتن، ولونها التقليدي هو الأخضر، ونحن نعمل على تطوير فريق أستون مارتن كوجنيزانت للفورمولا واحد. لذا أعتقد بأنّها ستظل خضراء اللون".

واختتم: "فيراري حمراء وأستون مارتن خضراء".

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