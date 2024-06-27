أستون مارتن تُجدّد عقد لانس سترول لموسم "2025 وما بعده"
سيُواصل لانس سترول مجاورة فرناندو ألونسو في المستقبل المنظور في صفوف فريق أستون مارتن للفورمولا 1.
لانس سترول، أستون مارتن
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
أعلن فريق أستون مارتن عن تجديد عقد سائقه الكندي لانس سترول لموسم 2025 وما بعده في بطولة العالم للفورمولا 1.
أعلنت أستون مارتن عن أنّ سترول سيتسابق لصالح فريقها في الفورمولا لموسم "2025 وما بعده" ضمن تجديد لعقد الكندي الذي يملك والده الفريق.
وكان سترول قد تسابق في أستون مارتن منذ 2019 بعد استحواذ والده على ممتلكات وأصول فريق فورس إنديا في العام الأسبق.
وأعلنت أستون مارتن عن تمديد عقد سترول، لكنّه في الحقيقة يعمل وفق عقد تداول بالنظر إلى ملكيّة عائلته للفريق.
ولم يكن موعد نهاية عقده الحالي معروفًا مسبقًا، كونه لم يكن يُعرف طول عقده الحالي عند الإعلان عن "صفقة طويلة الأمد" في نهاية عام 2018.
لكن بالنظر إلى سلسلة نتائجه الضعيفة بالمقارنة مع زميله فرناندو ألونسو وسعي العديد من السائقين وراء مقاعد جديدة لموسم 2025 ذي سوق السائقين المتقلّب، فقد طُرحت العديد من نقاط الاستفهام حول مستقبل الكندي، لكنّ أستون مارتن قطعت كلّ الشكوك عبر هذا الإعلان.
وقال سترول: "أنا سعيدٌ جدًا بالالتزام بالبقاء مع الفريق لموسم 2025 وما بعده".
وأضاف: "من المدهش رؤية كم تقدّمنا في الأعوام الخمسة الماضية، كبرنا معًا كفريق وهناك المزيد للتطلع إليه".
من جانبه قال مايك كراك مدير الفريق: "نحن مسرورون بتأكيد مستقبل لانس مع أستون مارتن".
وأضاف: "لقد لعب دورًا أساسيًا في بناء هذا الفريق. مساهماته التقنيّة، إلى جانب التزامه بأعمال المحاكاة ساعدت في التطوير المستمرّ للسيارة في كلّ موسم".
وأكمل: "نتطلّع قدمًا لتشكيل بعض الذكريات المذهلة وتحقيق المزيد من النجاحات معًا".
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