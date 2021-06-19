أستون مارتن تُثني على قدرة فيتيل "المثيرة للإعجاب" في تقييم أدق تفاصيل أداء السيارة

انضم فيتيل إلى فريق سيلفرستون بعد عدة مواسم قضاها ضمن صفوف فيراري، لكنه عانى في بداية الموسم للتأقلم مع السيارة.

لكن، حقق الألماني تقدماً جيداً خلال السباقات الأخيرة حيث حقق منصة تتويج مع المركز الثاني في سباق باكو الماضي.

وأوضح أوتمار زافناور مدير الفريق أن إحدى التغييرات التي لاحظها منذ انضمام فيتيل هي كمية التحليلات المكثفة التي بات الفريق يقوم بها للسيارة وذلك بعض الملاحظات التي يقدمها بطل العالم أربع مرات.

وحين سُئِل حيال ذلك، أجاب زافناور: "هناك الكثير من التفاصيل الإضافية التي لم نكن معتادين عليها من قبل، وبالتأكيد باتت جلسات النقاشات والتحليلات أطول. لكننا نركز على الأمور وفق أولوياتها".

وتابع: "استحضار سيباستيان لأداء السيارة خلال اللفة أمر مثير للإعجاب. إنه قادر على تذكر أدق التفاصيل في كل منعطف، وربما بتفاصيل أكبر من أي سائق آخر عملت معه".

واسترسل: "لذا، نحن نحصل على المزيد من التفاصيل منه أكثر من سائقينا السابقين. وحيال جميع نواحي السيارة".

بالمقابل، أوضح زافناور أنّ النتائج القوية التي قدمتها فيتيل في باكو لم تكن نتيجةً لعاملٍ واحد فقط، بل نتيجة تضافر مجموعة من الأسباب معاً.

فقال: "الأمر لا يعود لعامل واحد. بدأ يعتاد على السيارة أكثر، ويعتاد على الفريق أكثر. ربما كانت الحلبة مناسبة للسيارة كذلك، إضافة إلى أحداث ومجريات السباق نفسه".

وتابع: "لكن الوتيرة كانت حاضرة بالتأكيد. لقد تجاوزنا صاحب قطب الانطلاق الأول على المسار. حصلنا على بعض الوتيرة الإضافية في باكو".

واختتم: "لكن عندما لا يكون توازن السيارة حاضراً، فإن السائق يعاني بعض الشيء، وكلما تحسن ازدادت ثقة السائق وبالتالي تحسنت قيادته وأزمنة لفاته".