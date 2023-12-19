أستون مارتن تتكلم حول أفضلية "دي آر أس" لفريق ريد بُل
تكلم توم ماكولو مدير الأداء لدى فريق أستون مارتن حول محاولة إغلاق الفارق خلف ريد بُل فيما يتعلق بالأداء أثناء تطبيق "دي آر أس"، واصفاً ذلك بالتحدي.
منذ بداية حقبة المؤثرات الأرضية الحالية في 2022، بدا واضحاً أن ريد بُل تمتلك سرعة ممتازة على المقاطع المستقيمة أثناء استعمال نظام الحد من الجر "دي آر أس".
ومثل جميع الفرق، حاولت أستون مارتن اللحاق بالعلامة النمساوية وذلك عبر أحدث تصاميم الجانح الخلفي الذي استعملته في جولة أبوظبي الختامية.
"لاحظنا أن ريد بُل كانت قوية جداً العام الماضي، ويبدو أنهم متقدمون في هذه الناحية. أذكر جدة العام الماضي حين قال الجميع ’آووه.. ذلك فارق ضخم مع استعمال ’دي آر أس’" قال ماكولو.
وأكمل: "التفاعل بين كامل القسم الخلفي للسيارة، وكذلك الحمل على الناشر، والجانح الناشر والجانح الخلفي والصفيحة الأساسية وقنوات المكابح، كل ذلك مختلف للغاية عن الأجيال السابقة من السيارات".
وأردف: "الحصول على منصة ثابتة الأداء الانسيابي دون أية ارتدادات وغير ذلك من الأمور، مع حمل كبير، والعمل أثناء ’دي آر أس’ كل ذلك هو الهدف رغم أنه هدف طموح للغاية".
واسترسل: "لم نكن أقوياء في هذه الناحية في البداية، لكننا كنا نطوّر بهدف التحسين لمحاولة الحفاظ على الثبات".
تصوير: صور موتورسبورت
لانس سترول، أستون مارتن وسيرجيو بيريز، ريد بُل
من جهة أخرى، أوضح ماكولو أنه ليس من السهل التفاؤل حيال تحسين في الأداء أثناء استعمال "دي آر أس".
فقال: "بالتالي فإن جميع المكونات في القسم الخلفي للسيارة مترابطة. لكننا محددون بالقوانين. نحاول على الدوام رفع مستويات الارتكازية دون المعاناة من ارتفاع معدلات الجرّ".
واسترسل: "علاوة على ذلك، من أجل أن يعمل ’دي آر أس’ بشكل ممتاز لا بد لكل شيء أن يعمل بشكل متناغم، وذلك تحدٍ من الناحية الانسيابية".
واستكمل: "لهذا هناك الكثير من التقدم في هذه الناحية، ليس فقط من قبلنا، بل من قبل الفرق الأخرى".
وفيما يتعلق بالجانح الجديد في أبوظبي، قال: "كان ذلك مهماً من أجل إنهاء الموسم بطريقة تتناسب مع موجودات نفق الهواء".
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