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أستون مارتن تتّجه للكشف عن كسوتها وسيارتها في فبراير

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أستون مارتن تتّجه للكشف عن كسوتها وسيارتها في فبراير

تتّجه أستون مارتن إلى إطلاق كسوتها وسيارتها الجديدتين في بطولة العالم للفورمولا واحد من خلال حدث في فبراير قبيل عودة الصانع البريطاني بفريقه المصنعيّ إلى البطولة في 2021.

أصبح الفريق الذي يُعرف سابقًا بريسينغ بوينت يحمل علامة أستون مارتن هذا العام على إثر استثمارات مالكه لورسن سترول في صانع السيارات البريطاني العام الماضي.

وبالرغم من أنّ علامة أستون كانت حاضرة في الفورمولا واحد في الأعوام الأخيرة من خلال رعايتها لفريق ريد بُل، فإنّ موسم 2021 سيشهد عودتها الأولى كسيارة إلى الفورمولا واحد.

وسينضمّ سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرّات إلى الفريق على إثر مغادرته لفيراري، وسيُجاور لانس سترول ابن مالك الفريق.

وجاء التغيير الأوّل لعلامة الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأوّل من يناير، وذلك عبر استخدام ألوان التسابق الخضراء الكلاسيكيّة بالنسبة للعلامة البريطانيّة وتبنّي وسم "#IAMF1".

وأكّد الفريق أنّه سيكشف النقاب عن سيارتها الجديدة والكسوة المختلفة لموسم 2021 في الشهر المقبل، بالرغم من أنّه لم يُعلم عن التاريخ المحدّد لذلك.

وستطأ السيارة الجديدة أرض الحلبة مطلع مارس المقبل عندما تنطلق التجارب الشتويّة قبل بدء الموسم.

وقال أوتمار زافناور مدير الفريق: "أكملنا عامًا من التحضيرات بالوصول إلى هذه المرحلة ونتطلّع قدمًا لرؤية ردود الفعل عندما نكشف عن هويّتنا كفريق أستون مارتن للفورمولا واحد".

وأكمل: "تمثيل علامة أيقونيّة لهو امتيازٌ لكلّ عضوٍ في الفريق. كسبنا سمعة مستحقّة بتقديم أداءٍ يفوق مواردنا، لذا نحن واثقون من أنّ بوسعنا إيفاء حقّ علامة أستون مارتن منذ البداية".

وأردف: "هذه بداية رحلة جديدة ويُمكنني الشعور بطاقة إضافيّة في الفريق وعزمٍ على دفع الأداء أكثر ممّا سبق".

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