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أستون مارتن تتّجه للتخلّي عن الكسوة الورديّة بعد كشفها عن راعيها الرئيسيّ

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أستون مارتن تتّجه للتخلّي عن الكسوة الورديّة بعد كشفها عن راعيها الرئيسيّ

يتّجه فريق أستون مارتن للفورمولا واحد للتخلّي عن اللون الورديّ الذي طغى على ألوان سيارة ريسينغ بوينت، وذلك في ظلّ توقّع اعتماد الفريق لون التسابق الأخضر إلى جانب راعيه الرئيسيّ الجديد.

بعد تغيير اسم الفريق إلى أستون مطلع 2021، سينتقل الفريق إلى ألوان مختلفة عن اللون الورديّ الذي طغى على السيارة في المواسم الأخيرة من خلال الراعي الرئيسيّ السابق "بي دبليو تي".

وتوصّل الفريق إلى صفقة متعدّدة الأعوام مع شركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكيّة "كوغنيزانت لحلول التكنولوجيا".

وكانت الشائعات بشأن هذه الصفقة قد طفت على السطح خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة أبوظبي الكبرى، وذلك بعد إنهاء الأخيرة محادثاتها مع بعض الشركاء الآخرين في الفورمولا واحد.

وقال لورنس سترول مالك الفريق: "عودة أستون مارتن إلى الفورمولا واحد بعد أكثر من 60 عامًا لحظة بارزة في تاريخ الرياضة".

وأضاف: "يعرف الجميع ما تعنيه أستون مارتن، لكنّ فريق الفورمولا واحد سيسمح لنا بنقل روح العلامة إلى أماكن جديدة، والبناء على الأسس القويّة التي وضعتها النسخ السابقة من الفريق".

وأشار أوتمار زافناور مدير الفريق إلى أنّ الصفقة مع كوغنيزانت تتجاوز مجرّد حقوق الاسم.

وقال حيال ذلك: "الابتكار والتكنولوجيا دعامتان رئيسيّتان بالنسبة لأيّ فريق فورمولا واحد وهذه الشراكة طويلة الأمد أكثر من مجرّد عرض علامة".

وأضاف: "في ظلّ بناء مصنعٍ جديد للفرق، ستضيف خبرة وموارد كوغنيزانت قيمة كبيرة في جميع جوانب عمليّات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنا وستُقدّم مساهمة في أدائنا على المسار".

ويُعتقد بأنّه في حين أنّ "بي دبليو تي" لن يكون الراعي الرسمي للفريق، فإنّ بقاء علامة تكنولوجيا المياه مع الفريق ليس مستبعدًا.

وبحديث عن هذه الصفقة الأخيرة بين أستون وكوغنيزانت، قال فيتيل أنّه "فخورٌ لكونه جزءًا من هذه الرحلة.

وقال الألماني: "هناك الكثير بالنسبة لي لاكتشافه على مدار الأشهر القليلة المقبلة وأنا عازمٌ على مساعدة جعل هذا الفريق أكثر نجاحًا".

وأكمل: "سنكون في سباقنا الأوّل سريعًا، وسنرى هذا الاسم الشهير يعود إلى الموقع الذي يستحقّه".

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