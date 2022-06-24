أستون مارتن تتّجه لجلب المزيد من التحديثات في سيلفرستون

على إثر البداية الصعبة لموسمها، جلبت أستون مارتن تحديثات بارزة في جائزة إسبانيا الكبرى كانت مشابهة للغاية للتصميم الذي اعتمدته ريد بُل على سيارتها "آر.بي18".

وعرف الفريق منذ ذلك الحين تحسّنًا كبيرًا في الأداء، حيث حقّق النقاط في جميع السباقات الثلاثة الماضية وكانت أفضل نتائجه المركز السادس في أذربيجان عبر سيباستيان فيتيل.

لكنّ مايك كراك مدير الفريق حذّر من أنّه لا يُمكن للحظيرة البريطانيّة أن "تُفرط في الطموح"، بالنظر إلى أنّ التحديثات لم تُحدث تأثيرًا كبيرًا في إسبانيا في البداية.

وضمن محاولة لمجابهة بعض نقاط الضعف في الحزمة الجديدة، يتمّ التخطيط للمزيد من التحديثات لجولة سيلفرستون من أجل تعزيز فرص فيتيل وزميله لانس سترول.

وقال كراك: "جلبنا تحديثات في برشلونة، لكنّكم تذكرون أنّنا افتقرنا للوتيرة هناك، ولم تتغيّر السيارة كثيرًا".

وأضاف: "لدينا حزمة سيارة أفضل بالتأكيد، لكنّ الحلبات الأخرى ساعدتنا لنكون أكثر تنافسيّة في السباقات الثلاثة التي تلت برشلونة".

وأكمل: "نحتاج للحفاظ على تواضعنا وهدوئنا. نعلم أنّنا نحتاج لجلب المزيد من التحديثات للحلبات المشابهة لبرشلونة في الفترة المقبلة، وذلك سبب اختيارنا فعل ذلك".

وأردف: "لدينا تحديثات على السيارة لنكون قادرين على الحفاظ على تنافسيّتنا، لأنّنا نعلم أنّ الجميع سيجلب تحديثات في برشلونة".

وعندما سُئل إن كانت سيلفرستون ستكون عطلة نهاية أسبوع أكثر صعوبة لأستون مارتن بالنظر إلى تشابهها مع برشلونة، أجاب كراك: "إن لم نجلب تحديثات، فأجل".

وأردف: "لكن مثلما قلت فإنّنا سنجلب تحديثات وسيعتمد الأمر على مدى تحسّننا بالمقارنة مع تحسّن الآخرين".