أستون مارتن تتّجه لتقاسم مهام سيارة الأمان مع مرسيدس في 2021

تمتّعت مرسيدس بحصريّة توفير سيارة الأمان الرسميّة لبطولة العالم للفورمولا واحد منذ 1996، وانطلقت حينها عبر استخدام طراز مرسيدس "سي36"، بينما تستخدم حاليًا طراز "جي.تي آر".

وفي حين أنّ الصانع الألمانيّ كان ملتزمًا بشكلٍ كامل حتّى الآن، فإنّ المحادثات تتواصل حيال التوصّل إلى صفقة معدّلة لموسم، عندما يبدأ سريان مفعول اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة.

وبالرغم من أنّه يُعتقد بأنّه لم يتمّ التوصّل إلى قرارٍ نهائيّ بعد، كشفت مصادر أنّه من المرجّح أن تتراجع مرسيدس عن موقعها كمزوّدٍ حصري ووحيد لسيارة الأمان.

وستُواصل مرسيدس لعب دورٍ أساسي، يتضمّن توفير السيارة الطبيّة في الفورمولا واحد، لكنّ المحادثات تتواصل بشأن تعديلٍ قد يُؤدّي على الأرجح لتقاسم مسؤوليّات سيارة الأمان مع أستون مارتن.

وقد يؤدّي هكذا اتّفاق إلى اقتسام استخدام سيارة الأمان بين الصانعين على مدار الموسم، لتتقاسم الشركتان الأعباء الماليّة في ظلّ توسيع الفورمولا واحد لروزنامتها إلى 23 سباقًا.

وتقاربت مرسيدس وأستون مارتن بشكلٍ متزايد على مدار العام الماضي، وتوصّلتا إلى صفقة لزيادة حصّة مرسيدس في أستون مارتن مع توسيع التعاون التقنيّ بينهما.

وستعون أستون مارتن إلى الفورمولا واحد العام المقبل من خلال فريقها المصنعيّ، وذلك على إثر استحواذها على حقوق ريسينغ بوينت.

ويرغب لورنس سترول مالك الفريق باستغلال مكاسب التسويق في الفورمولا واحد من أجل تعزيز مبيعات سيارات الطرقات في ظلّ تجديد طموح لعمليّات الصانع البريطانيّ على إثر الأعوام الصعبة الأخيرة.

وتُعدّ سيارة الأمان الحاليّة الأسرع في تاريخ الرياضة، وتمّ تطويرها منذ بداية موسم 2018.

ويُولّد محرّكها الحالي البالغ سعته 4ل ذو الثماني أُسطوانات والمزوّد بشاحنين توربينيين 585 حصانًا ويُمكن للسيارة بلوغ سرعة قصوى تُقدّر بـ 317 كلم/س.