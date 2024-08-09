أستون مارتن تتّجه لبداية تقنيّة من الصفر بعد فشل التحديثات
تراجع الفريق المتمركز في سيلفرستون مجدّدًا في الترتيب مع وصول تحديثات سيارته إلى الحلبة.
لانس سترول، أستون مارتن
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
كشف مايك كراك مدير فريق أستون مارتن بأنّ الحظيرة البريطانيّة تتّجه إلى "إعادة ضبطٍ تقنيّة" بعد ربع ثانٍ مخيّبٍ للآمال في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1.
فشلت أستون في تحقيق قفزاتها الكبيرة المشابهة لشتاء 2023 عندما برزت كأقرب منافسات ريد بُل على الحلبة، لكنّها بقيت ضمن الخمسة الأوائل على صعيد أسرع الفرق.
لكن بشكلٍ مماثلٍ للعام الماضي، وجدت أستون مارتن نفسها تتراجع في الترتيب في سباق التطوير المتواصل، وفي حين أنّ الفريق لا يزال خامسًا في الترتيب العام، فإنّ مرسيدس صاحبة المركز الرابع متقدّمة عليه بـ 193 نقطة بالدخول إلى العطلة الصيفيّة.
وبتقييمه للنصف الأوّل من الموسم ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال كراك: "أعتقد بأنّه عند النظر إلى الماضي، فإنّنا بدأنا الموسم في الموقع الذي توقّعناه في الحقيقة".
وأضاف: "كانت لدينا توقّعات بأنّنا سنكون خامس أسرع فريق على صعيد وتيرة السباق وأعتقد بأنّنا أكّدنا ذلك في السباقات الأولى مع بعض اللمحات على أداء أفضل قليلًا في التصفيات".
وأكمل: "ومن ثمّ بدأنا بتطوير السيارة وسارت الأمور في الوجهة الخاطئة. لم نتمكّن من إضافة الأداء عبر التحديثات، بينما فعل منافسونا ذلك. إن لم تتقدّم إلى الأمام فسيتمّ تجاوزك، وأعتقد بأنّ ذلك ملخّصٌ عادلٌ للنصف الأوّل من الموسم".
وأردف: "كلّا، عند النظر إلى وتيرتنا النسبيّة، فإنّ بوسعنا تحديد إيمولا كنقطة رئيسيّة، كون الجميع يجلب تحديثات إلى إيمولا".
ثمّ تابع: "إن لم تُقدّم تحديثاتك ما تتوقّعه بينما تفعل تحديثات الآخرين، وهو ما لا أعلمه لكن عليّ افتراضه، فإنّك تتراجع خطوة إلى الوراء. تلك الحقيقة القاسية في الفورمولا 1".
وعندما سُئل عن السبيل إلى إيقاف تراجع أستون مارتن وسط الموسم، قال كراك: "حسنًا، الأمر الأكثر أهميّة هو فهم سبب عدم تقديم التحديثات لما كان يُفترض بها أن تُقدّمه".
وأكمل: "كان الشهران الماضيان صعبين حقًا على صعيد تحليل ما حدث، لأنّ الأمر ليس بمثابة اكتشاف فوري، يتطلّب الأمر بعض الوقت لتحليله. ومن ثمّ تبدأ بالإجراءات لتغيير التصميم ومن ثمّ عليك تصنيع المكوّنات".
واختتم: "ما قرّرناه هو اتّباع مقاربة مختلفة بعض الشيء، لأنّ المقاربة السابقة لم تُقدّم ما توقّعناه منها، لكنّ هذا التغيير سيكون أشبه بإعادة ضبط أو بداية جديدة من الصفر تقريبًا والبناء عليها".
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