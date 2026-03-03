تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

ريد بُل تعترف: لسنا المرشّح الأبرز حاليًا رغم ألاعيب المنافسين

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ريد بُل تعترف: لسنا المرشّح الأبرز حاليًا رغم ألاعيب المنافسين

تأكيد زواج شارل لوكلير بعد تغيير ألكسندرا سان ميليو لاسمها

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تأكيد زواج شارل لوكلير بعد تغيير ألكسندرا سان ميليو لاسمها

ماركو: مرسيدس في صدارة ترتيب القوى

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ماركو: مرسيدس في صدارة ترتيب القوى

بياستري: لا خيبة أمل.. بل دافع إضافي

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بياستري: لا خيبة أمل.. بل دافع إضافي

كروفت: لا أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لأستون مارتن

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
كروفت: لا أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لأستون مارتن

ساينز: السائقون متفقون بشأن قوانين 2026

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ساينز: السائقون متفقون بشأن قوانين 2026

بن سُليّم: نعمل على تقييم سباقات الشرق الأوسط ضمن روزنامتي الفورمولا 1 و"دبليو إي سي"

فورمولا 1
بن سُليّم: نعمل على تقييم سباقات الشرق الأوسط ضمن روزنامتي الفورمولا 1 و"دبليو إي سي"

الرئيس التنفيذي يردّ على مخاوف السفر: جائزة أستراليا الكبرى ستقام كما هو مخطط

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
الرئيس التنفيذي يردّ على مخاوف السفر: جائزة أستراليا الكبرى ستقام كما هو مخطط
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

أستون مارتن تتأهّب للمعاناة في جائزة أستراليا الكبرى وسط أزمة هوندا

أثبتت وحدة طاقة هوندا أنها لا تتمتع بالكفاءة اللازمة، وتحاول أستون مارتن مساعدة المصنّع الياباني على حل مشاكل البطارية.

منشور:
لانس سترول، أستون مارتن

لانس سترول، أستون مارتن

الصورة من قبل: بيتر فوكس

سقطت أستون مارتن في نفق مظلم، ويرتبط ذلك بدرجة كبيرة بهوندا، إذ عانت سيارة "إيه.إم.آر26" من مشاكل كبيرة في وحدة الطاقة، لدرجة أن الفريق لم يتمكن من تنفيذ برنامج تجاربه الشتوية كما ينبغي، وأمضى وقتًا أطول في المرآب مقارنة بالحلبة.

وتدخل هوندا جائزة أستراليا الكبرى وهي غير جاهزة بالكامل، بعدما أدت أعطال متعددة في البحرين إلى تهديد مخزون قطع الغيار، إلى حد أن أستون مارتن درست خيار عدم التوجه إلى ملبورن عبر تفعيل بند القوة القاهرة.

لكن ذلك كان سيشكل كارثة دعائية للفورمولا 1 مع انطلاق حقبتها التقنية الجديدة، كما كانت أستون مارتن ستُجبر على دفع تعويضات لخرقها بنود اتفاقية كونكورد.

اقرأ أيضاً:

وستكون سيارة "إيه.إم.آر26" حاضرة في أستراليا، لكن الهدف لن يتجاوز اجتياز قاعدة 107% للتأهل إلى شبكة الانطلاق، وخوض بضع لفات فقط قبل الانسحاب.

وفي الوقت نفسه، جرى تشكيل خلية أزمة لدعم هوندا، حيث يتواصل طاقم أدريان نيوي مع مهندسي ساكورا لمعالجة المشكلة.

واعترفت هوندا بأن الاهتزازات الصادرة عن محرك V6 كانت تتسبب في تعطل بطارية النظام الهجين، الموجودة داخل الهيكل.

فيما تم إرسال آندي كاول، المسؤول الاستراتيجي الأول في أستون مارتن، والذي قاد قسم محركات مرسيدس في الفورمولا 1 إلى عدة ألقاب عالمية، إلى اليابان، لكن الوقت ينفد لإعادة الحد الأدنى من الموثوقية قبل التفكير حتى في تحسين الأداء.

ويُعتقد أن نيوي علّق بسخرية بأن محرك الاحتراق الداخلي لدى هوندا لا يملك القوة الكافية لإعادة شحن البطارية، إذ يُقال إنه يفتقر إلى نحو 80 حصانًا في تلك الظروف.

هذا الوضع يجعل من المستحيل تقييم تطوير سيارة "إيه.إم.آر26" أو وضع خطة واضحة لبرنامج التحديثات.

وقد هزّت هذه الكارثة صورة أستون مارتن، بعد الاستثمارات الضخمة التي ضخها الملياردير لورانس سترول في منشآت متطورة بسيلفرستون، إضافة إلى استقطاب أسماء بارزة مثل مدير الفريق ورئيس القسم التقني أدريان نيوي.

وكان سترول يطمح إلى رؤية فريقه ينافس على لقب بطولة العالم، لكن هذا الحلم تبخر، على الأقل في الوقت الراهن.

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مونتويا يتمنى أن يفوز هاميلتون باللقب مع فيراري ولكنه يتوقع بطلًا آخر

أبرز التعليقات

المزيد من
فرناندو ألونسو

كروفت: لا أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لأستون مارتن

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
كروفت: لا أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لأستون مارتن

فرناندو ألونسو: قد نشهد مفاجآت غير متوقعة في أستراليا

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فرناندو ألونسو: قد نشهد مفاجآت غير متوقعة في أستراليا

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
المزيد من
أستون مارتن رايسينغ

ويل باكستون: أستون مارتن "خسرت التجارب" بعد معاناة سيارتها في البحرين

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ويل باكستون: أستون مارتن "خسرت التجارب" بعد معاناة سيارتها في البحرين

هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

رالف شوماخر: أسلوب إدارة سترول مشكلة "كبيرة" لـ أستون مارتن

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
رالف شوماخر: أسلوب إدارة سترول مشكلة "كبيرة" لـ أستون مارتن

أحدث الأخبار

ريد بُل تعترف: لسنا المرشّح الأبرز حاليًا رغم ألاعيب المنافسين

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ريد بُل تعترف: لسنا المرشّح الأبرز حاليًا رغم ألاعيب المنافسين

تأكيد زواج شارل لوكلير بعد تغيير ألكسندرا سان ميليو لاسمها

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تأكيد زواج شارل لوكلير بعد تغيير ألكسندرا سان ميليو لاسمها

ماركو: مرسيدس في صدارة ترتيب القوى

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ماركو: مرسيدس في صدارة ترتيب القوى

بياستري: لا خيبة أمل.. بل دافع إضافي

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بياستري: لا خيبة أمل.. بل دافع إضافي

ميزة

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد