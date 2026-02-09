أعلن فريق أستون مارتن أرامكو للفورمولا 1™ رسمياً انطلاق موسمه الجديد بالكشف عن ألوان سيارة 2026 خلال حفل خاص أُقيم في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في الظهران، المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الشريك الرئيسي أرامكو.

وكجزء من برنامج الإطلاق، تم الكشف عن سيارة اختبارية تحمل ألوان سيارة "إيه.أم.آر26" AMR26، على أن تظهر السيارة الفعلية خلال تجارب ما قبل الموسم في البحرين لاحقاً هذا الأسبوع.

وتضمّن الحدث كلمة من رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لورانس سترول، وجلسة أسئلة وأجوبة مع شركاء الفريق، وفيلمًا استعراضيًا رئيسيًا، إضافة إلى عرض موسيقي من “عالم هانز زيمر”، قدمه مباشرة عازف التشيلو السويسري جودوك فويي.

تمثل AMR26 لحظة مفصلية لفريق سيلفرستون، كونها أول سيارة لأستون مارتن أرامكو تُصاغ وفق فلسفة تصميم أدريان نيوي، وأول سيارة تحت إشراف المدير التقني إنريكو كارديلي، ما يؤذن ببداية حقبة جديدة مع قوانين الفورمولا 1 لعام 2026.

هذه القوانين تمثل أكبر تغيير جذري تشهده الرياضة منذ جيل كامل، مع محركات جديدة، وقوانين انسيابية جديدة، واعتماد الوقود المستدام.

ويريد الفريق بدء الحقبة الجديدة بنوايا واضحة، ونتيجة سلسلة من القرارات المدروسة لبناء طريق يقود إلى المنافسة على أعلى مستوى، وفي نهاية المطاف، إلى الفوز.

يمثل هذا العام أيضاً محطة مهمة لأستون مارتن أرامكو بعد تحوّلها إلى فريق مصنعي كامل، ما يمنحها حرية تصميمية وفرصاً أوسع في ظل القوانين التقنية الجديدة.

وبدعم من شراكات مع هوندا، أرامكو، وفالفولين، يدخل الفريق هذه الحقبة الجديدة بخبرة عالمية المستوى في تكامل وحدة الطاقة، والوقود المستدام، والزيوت عالية الأداء.

ولتعزيز هذه الرؤية، واصل الفريق تطوير المنشآت التقنية، مع إضافات جديدة تشمل نفق الهواء المتطور CoreWeave AIR، ومحاكي القيادة الجديد الذي دخل الخدمة العام الماضي، لضمان امتلاك الفريق للبنية التحتية والموارد اللازمة للمنافسة على أعلى مستوى.

من جهته، قال لورانس سترول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لفريق أستون مارتن أرامكو للفورمولا 1™:

"تمثل سيارة AMR26 خطوة حاسمة لأستون مارتن أرامكو مع دخولنا حقبة الفورمولا 1 الجديدة في 2026. هذه القوانين تمثل أكبر إعادة ضبط شهدتها الرياضة منذ جيل كامل، ونحن نتعامل معها بطموح واضح: بناء فريق قادر على الفوز. كل خطوة نقوم بها هي عن قصد: مدروسة، متعمدة، ومبنية على ما نطمح إليه. هذا العام يمثل أيضاً موسمنا الأول كفريق مصنع كامل، بدعم من شركاء عالميين مثل هوندا، أرامكو، وفالفولين. ومع اكتمال منشآتنا التقنية، بات لدينا الأشخاص، والمرافق، والاستثمار طويل الأمد اللازم للمنافسة مع الأفضل. اليوم يمثل محطة مهمة أخرى في هذه الرحلة".

أما أدريان نيوي، الشريك التقني الإداري ومدير الفريق، أستون مارتن أرامكو للفورمولا 1™، فقال:

"يمثل عام 2026 لحظة نادرة في الفورمولا 1 لأن قوانين الهيكل ووحدة الطاقة تغيّرت معاً لأول مرة. مع هذه القوانين الجديدة كلياً، لا تكون الفلسفة المثالية واضحة منذ البداية، بل تتطور مع تطور السيارة. مع AMR26 اتبعنا نهجاً متكاملاً: ليس الأمر متعلقاً بمكوّن واحد بارز، بل بكيفية عمل الحزمة كاملة معاً. تركيزنا كان على الأسس القوية، وإمكانيات التطوير، وسيارة يستطيع لانس وفرناندو استخراج الأداء منها باستمرار".

ألوان أستون مارتن إيه.أم.آر26 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

الاستقرار في مقصورة القيادة

يعود لانس سترول وفرناندو ألونسو في 2026 لموسمهما الرابع توالياً كثنائي للفريق، ما يوفر الاستمرارية ويشكّل أكثر تشكيلة خبرة على شبكة الانطلاق بمجموع 614 مشاركة في سباقات الفورمولا 1.

كما تمت ترقية جاك كروفورد إلى دور السائق الثالث، حيث سيعمل كسائق احتياطي في جميع السباقات هذا العام بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة الفورمولا 2 الموسم الماضي.

ويواصل ستوفل فاندورن دعم برنامج المحاكاة للفريق، بينما يجمع بيدرو دي لا روزا بين دوره كسفير للفريق ومهامه الإعلامية كممثل رسمي. ويكمل كل من جنسن باتون وجيسيكا هوكينز تشكيلة السفراء، إلى جانب تمثيل ماتيلدا باتز للفريق في أف1 أكاديمي.

وخاضت AMR26 أول ظهور لها على الحلبة ضمن برنامج التحضيرات لما قبل الموسم في برشلونة نهاية يناير.

بينما يواصل الفريق استعداداته عبر تجارب البحرين خلال الأسبوعين المقبلين، قبل الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2026 في ملبورن.

من جهة أخرى، قال فرناندو ألونسو: "هذا فصل جديد ومثير للغاية لأستون مارتن أرامكو مع القوانين الجديدة، والمحركات الجديدة، والأفكار الجديدة. مع لورنس وأدريان، لدينا اثنان من أكثر الأشخاص عزيمة وتنافسية ممن عملت معهم يقودان الفريق. السنوات الماضية لم تكن سهلة، لكننا تعلمنا الكثير، وهذه الخبرة تجعلك دائماً أقوى. الجميع في هذا الفريق يشارك نفس التعطش للمنافسة، وقد رأيت حجم الجهد المبذول خلف الكواليس لتقديم سيارة يمكن تطويرها طوال الموسم. أتطلع بشدة للنزول إلى الحلبة وتطوير السيارة في البحرين هذا الأسبوع. لا أطيق الانتظار للضغط بأقصى قوة والمساهمة في جعل أستون مارتن أرامكو أقوى وأكثر تنافسية".

أما لانس سترول، فقال: "سيارة AMR26 أول سيارة تخرج من منشآتنا المكتملة وأول سيارة لنا كفريق مصنعي مع هوندا، لذا فإنها لحظة كبيرة للفريق. سارت الاختبار التمهيدية بشكل جيد، وهو أمر مهم مع سيارة جديدة، ومنحنا إحساساً أولياً قوياً. تمثل قوانين 2026 تغييراً كبيراً وتحدياً حقيقياً لجميع الفرق، والآن الأمر يتعلق ببناء فهمنا للسيارة بهدف مواصلة تقديم ترقيات الأداء طوال الموسم. من الرائع العمل مع أدريان نيوي وكل هذا العدد من الأشخاص الموهوبين في أستون مارتن أرامكو الذين يدفعون بقوة لتحقيق ذلك. المحطة التالية هي اختبارات البحرين حيث سنجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات قبل الجولة الافتتاحية في ملبورن. سيكون موسماً مثيراً للجماهير".