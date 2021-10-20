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أستون مارتن تبدأ عملية اختيار ألوان سيارتها ولكن عاملًا أساسيًا قد يشكل عائقًا

بدأ فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد عملية اختيار ألوان كسوة سيارته لموسم 2022، لكنّ عاملًا أساسيًا أشار له الفريق قد يشكّل عائقًا أمام ذلك.

أستون مارتن تبدأ عملية اختيار ألوان سيارتها ولكن عاملًا أساسيًا قد يشكل عائقًا

أوضحت أستون مارتن أنّ أيّ تغيير على كسوتها باللون الأخضر للعام المُقبل لا يجب أن يؤثّر على وزن سيارة الفورمولا واحد.

وقد شرع الفريق المتمركز في سيلفرستون بالنظر في التعديلات المحتملة على كسوته باللون الأخضر لموسم 2022، حيث أن درجة اللون القاتمة الحالية لم تكن جيّدة مثلما أمُل الفريق.

حيث أنه وبينما كان الفريق سعيدًا بالمظهر الذي بدا عليه اللون الأخضر في الحقيقة، لكنّ الألوان لم تظهر بذات الجودة من خلال الصور التلفزية.

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وتحديدًا مع الطريقة التي تلتقط بها الكاميرات الضوء، حيث أنّ اللون القاتم الذي ظهرت به سيارة أستون مارتن كان من الصعب تمييزه في بعض الأحيان عن كسوة مرسيدس السوداء ضمن زوايا معينة.

وخلال حديثه في وقت سابق من هذا العام، أوضح أوتمار زافناور مدير الفريق بأنّ درجة اللون الأخضر المستخدمة على سيارته سيتمّ إعادة النظر فيها.

فقال: "أعتقد بأن لدينا لون مميز ورائع في ضوء الشمس، وعندما تنظر إليه في الحقيقة".

وأضاف: "لكنني أعتقد أنه ينبغي علينا النظر في جعله يبرز أكثر على التلفاز، من دون خسارة اللون الأخضر المميز عندما تنظر إلى السيارة في الخارج".

وتابع: "لا أعلم إذا ما كان بوسعنا فعل ذلك، لكنّ ذلك أمر ننظر في القيام به، فقط لنضمن أن تتميز السيارة على التلفاز عن السيارات الأخرى بألوان أغمق كذلك".

وبدأت بالفعل المحادثات في أستون مارتن حول كسوة 2022 واختيار درجة الأخضر المناسبة هذا الأسبوع في مصنع سيلفرستون، حيث يتم العمل الآن على انتقاء اللون الأفضل.

لكن زافناور كان واضحًا بأنّ الفريق بحاجة إلى تقييم أي تغيير على اللون بحرص، ولا سيّما وأنه لا يمكنه اختيار واحد بناء على المظهر إذا ما سينتهي بإضافة وزن زائد أكثر من اللازم على السيارة.

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وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن آخر المستجدات في جانب لون كسوة سيارة، شرح زافناور أن أحد المشاكل الأساسية التي واجهها لموسم 2022 كانت الاقتراب من الحد الأدنى للوزن.

فقال: "بدأنا لتوّنا النظر في ذلك. كان لدينا اجتماع للإدارة العليا للفريق وبدأنا الحديث عن كسوة العام المُقبل، وأي قدر من السيارة سنقوم بطلائه وبأي لون".

وتابع: "لكن الوزن يمثّل عاملًا كبيرًا كذلك. علينا تقليل الوزن قدر الإمكان ونحن ضمن تلك العملية في الوقت الحالي".

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