أستون مارتن تبدأ تطوير سيارة 2027.. نيوي يكشف التفاصيل

أظهر فريق أستون مارتن، الذي عانى من بداية صعبة للغاية لموسم 2026، علامات على التعافي من خلال حزمة التحديثات الضخمة المؤلفة من 16 قطعة التي قدمها خلال جائزة المجر الكبرى، والتي سمحت لسائقه فرناندو ألونسو بالوصول إلى القسم الثاني من التجارب التأهيلية للمرة الأولى هذا العام.

وأوضح المصمم الأسطوري أدريان نيوي، مشيرًا إلى أن سيارة 2026 لم تدخل نفق الهواء إلا بعد أربعة أشهر من الفرق المنافسة (في أبريل 2025).

وأن الفريق لم يدرك حجم مشاكل محرك هوندا إلا في نوفمبر الماضي، أنهم سيتعاملون مع مشروع 2027 بجدية أكبر.

أدريان نيوي، مدير فريق أستون مارتن الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وتحدث أدريان نيوي إلى الموقع الرسمي للفريق، حيث أكد أن خطوات البحث والتصميم الأولية لسيارة AMR27 قد بدأت بالفعل.

حيث قال: "نحن حاليًا في مرحلة البحث المبكرة. نقوم باتخاذ قرارات هندسية أساسية وتستغرق وقتًا طويلًا، مثل قاعدة عجلات المحرك وتصميم هيكل السيارة".

وأضاف: "نحن ندرس جميع الخيارات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على مفاهيم نظام التعليق الأمامي والخلفي، وهيكل ناقل الحركة، والكفاءة الانسيابية".

وتابع: "هدفنا الرئيسي هو إيصال سيارة 2027 إلى مرحلة الإنتاج في وقت أبكر بكثير. وبهذه الطريقة، لن نواجه مرة أخرى الضغط الهائل الذي شعر به الجميع هذا العام".

وأردف: "سيسمح لنا هذا البدء المبكر بتحسين الوزن، والمتانة، والتفاصيل الأخرى بكفاءة أكبر بكثير".

أدريان نيوي، مدير فريق أستون مارتن الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

كما تحدث نيوي عن التغييرات التي ستشهدها سيارات موسم 2027، مشيرًا إلى أن التغيير الأكثر أهمية من ناحية الهيكل، إلى جانب ترتيبات الوقود وتخزين الطاقة الإضافية بنسبة 5% في وحدة الطاقة، سيكون في مقدمة أرضية السيارة.

حيث قال: "سيكون أكبر تغيير من ناحية الهيكل في المنطقة الموجودة أمام الأرضية".

وأضاف: "تم نقل الحافة الأمامية إلى الخلف بحوالي 300 ملم، وهذا سيسمح لنا بخفض مقدمة السيارة ومنحها طابعًا انسيابيًا مختلفًا تمامًا".

وتابع: "سيصبح الجناح الخلفي أقل عمقًا قليلًا لتقليل الارتكازية، كما سيتم تقليل عدد الأجنحة الصغيرة في مقدمة القاعدة، وسيتم حلّ بعض الأمور الخاصة بالمرونة حول العادم".

أدريان نيوي، مدير فريق أستون مارتن الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وأضاف: "لكن النقطة الأساسية بالنسبة لنا هي التغييرات الموجودة في مقدمة أرضية السيارة. وهذا يعني لغزًا انسيابيًا جديدًا بالكامل يتعين على الجميع حله".

وأكد نيوي أن الأزمات التي مر بها الفريق خلال الأشهر الـ12 الماضية ساعدته على النضج، وأبدى تفاؤله بالمستقبل.

حيث قال: "خلال العام الماضي، اضطررنا إلى النمو والنضج بسرعة كبيرة".

وأضاف: "لذلك، نحن في وضع أفضل بكثير للاستفادة من هذه التغييرات في اللوائح مقارنة بما كنا عليه قبل عام".

واختتم: "نحن الآن فريق بمستوى أعلى بكثير، وهذا يجعلني متفائلًا للغاية بشأن المستقبل".