أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل

فضلًا عن ذلك طلب الفريق عمليّة منفصلة، متمثّلة في حقّ المراجعة، وقال أنّه اكتشف "أدلّة جديدة وذات صلة" لم تكن متاحة ليلة الأحد.

ومن المرجّح أن يتمّ تناول حقّ المراجعة قبيل أيّ جلسة استئناف كونه من الممكن أن يتغيّر القرار الأصلي. وسيشمل المراقبين اللذين كانوا حاضرين في المجر.

وكان المركز الثاني الذي حقّقه فيتيل قد شُطب بعد فشل "فيا" في استخراج عيّنة اللتر الواحد من الوقود من سيارته.

وبعد إعلام الفريق بالعقوبة، تقدّمت الحظيرة البريطانيّة بإشعار بنيّتها استئناف القرار، وحصلت بذلك على 96 ساعة، أي حتّى مساء الخميس، للتفكير في خياراتها واتّخاذها بشأن المضيّ قدمًا في الاستئناف.

ومن أجل الحفاظ على الأدلّة، قامت "فيا" بحجز سيارة فيتيل ونقلها إلى منشأتها التقنيّة في فرنسا.

وتُشير بيانات الفريق إلى أنّه بالنظر إلى قدر الوقود في السيارة عند الانطلاقة وما تمّ تسجيل استهلاكه من قبل مقياس "فيا"، فمن المفترض أن تتبقى 1.74 لتر من الوقود في الخزّان.

لكنّ موظّفي "فيا" كانوا قادرين على استخراج 0.3 لتر فقط، ما يعني بقاء 1.44 لتر.

وكان أوتمار زافناور مدير الفريق قد قال لموقعنا "موتورسبورت.كوم" ليلة الأحد أنّ الفريق يعتقد بأنّ المضخّة قد تعطّلت، ما أضرّ بجهود الفريق لاستخراج الوقود من السيارة.

ويُعتقد بأنّ الاستئناف سيُركّز جزئيًا على السماح للفريق بتغيير المضخّة بأخرى جديدة مُطابقة لها، وبالتالي المحاولة مجدّدًا لاستخراج الوقود من السيارة.