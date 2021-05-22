أستون مارتن: تأثير الأجنحة المرنة قد يصل إلى 0.5 ثانية

تستعمل عدة فرق، من بينها ريد بُل، فيراري، ألبين وألفا روميو، تصميماً ذكياً للاستفادة من الأجنحة على السرعات العالية لكسب مزيد من الأفضلية على المقاطع المستقيمة.

لكن، عبر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن قلقه حيال احتمالية أن تكون تلك التصاميم متعارضة مع قوانين عدم استعمال قطع انسيابية، لذا قرر اعتماد تجارب أكثر صرامة على الأجنحة الخلفية بدءاً من جائزة فرنسا الكبرى.

وبينما لا تتوافر أية تفاصيل حيال الأفضلية التي تمنحها تلك الأجنحة، لكن أوتمار زافناور أشار إلى أنه وفي بعض الحلبات قد تصل تلك الأفضلية إلى حدود نصف ثانية.

حيث قال: "إنها مسألة متعلقة بشكل كبير بخصائص الحلبة. في بعض الحلبات لا تساعد هذه الأجنحة على الإطلاق".

وأكمل: "أعتقد أنها تساعدنا - الفرق التي تمتلك زاوية انحناء منخفضة لسياراتها - نحن بشكل أفضل بقليل، ربما وبشكل وسطيّ عدة أعشار من الثانية في اللفة أو شيء من هذا القبيل. لكن هناك بعض الحلبات التي تكون فيها الاستفادة معدومة، وغيرها قد يصل فيها الكسب إلى نصف ثانية".

بالمقابل كشفت أستون مارتن أن تحليلاتها الأولية أظهرت عدم ضرورة اتخاذ أية تعديلات على تصميم جانح سيارتها الخلفي للتلاؤم مع الاختبارات الجديدة من "فيا".

وكرر زافناور وجهتي نظر مرسيدس ومكلارين في أن تأجيل اعتماد تلك الاختبارات الجديدة حتى جائزة فرنسا الكبرى ليس صائباً، مشيراً أن فترة السماح طويلة جداً، وأن الفرق قادرة على تعزيز قساوة أجنحة السيارات بسرعة.

فقال: "تصميم شيء مرن ينثني بمقدار معين ويجتاز الاختبارات ومع ذلك يبقى قادراً على الانثناء، لهو إنجاز بحاجة إلى جهد كبير. لكن أن تصميم شيئاً أكثر صلابة، فذلك لا يحتاج أي جهد على الإطلاق. ويمكن القيام به بسرعة كبيرة جداً، جداً".

من جهة أخرى، أكد زافناور أن النقاشات مع "فيا" فيما يتعلق بتعديل قوانين الانسيابية لهذا الموسم - والتي أضرت بالفرق التي تمتلك تصاميم بزوايا منخفضة الانحناء لسياراتها مثل أستون مارتن - قد وصلت إلى نتيجة مقبولة.

فقال: "أعتقد أن تلك المسألة قد سُويّت. خضنا نقاشات جيدة لمحاولة فهم تلك العملية".

واختتم: "أعتقد أننا لن نشهد أية خلافات حيالها بدءاً من الآن فصاعداً".