أستون مارتن: بوسع فيتيل مساعدة سترول على تقديم أفضل ما لديه

انضمّ فيتيل إلى فريق ريسينغ بوينت - الذي سيصبح أستون مارتن في موسم 2021 للفورمولا واحد - بعد أن أعلنت فيراري العام الماضي أنها لن تجدد عقد الألماني - الذي عانى لمجاراة زميله شارل لوكلير في آخر موسمين - لموسم إضافي.

لكن، ترى أستون مارتن أن خبرة فيتيل ضمن بيئة عمل جديدة ستساعد زميله الجديد على استخلاص وتقديم أفضل ما لديه من قدرات خلف المقود.

حيث قال زافناور: "أنا متحمسٌ بشكل هائل لتشكيلتنا الجديدة".

وأكمل: "لدينا مع سيباستيان بطل عالم أربع مرات أثبت مقدرته على مرّ السنين، ومع خبرته الكبيرة فإنه سيساعدنا على أن نصبح فريقاً ينافس بشكل دوري على الانتصارات والبطولات".

وأردف: "لهذا السبب كان من الضروري للغاية التوقيع معه. إنه يجلبُ ذهنيةَ الانتصارات، ونحن جميعنا من دون شكّ سنتعلم الكثير منه ومن مسيرته".

وتابع: "مع لانس، لدينا موهبة شابة، وسائق يعمل بجدّ قدم أفضل موسم له العام الماضي، وقد تحسن حقاً في جميع النواحي".

واستكمل: "نحن نرى كذلك أن فيتيل سيساعد لانس على تقديم أفضل ما لديه، بينما سيدفع لانس زميله فيتيل كذلك لتقديم أداء قوي. نحن مسرورون من تشكيلتنا للموسم المقبل، إنها مزيج مثالي بين الخبرة، القدرة على الفوز بالسباقات والموهبة الخالصة".

بالمقابل، أشار زافناور إلى أن إدارة الانتقال من ريسينغ بوينت إلى أستون مارتن من دون التضحية بقدرة الفريق على العمل ضمن موارد محدودة، لم تكن بالمهمة السهلة.

فقال: "إنها مهمة شاقة جداً. من السهل نسيان أننا نعمل على تهيئة قاعدة قوية للحقبة المقبلة إلى جانب التحديات الاعتيادية".

وأردف: "والموازنة بين كل ذلك، مع الانتقال إلى اسم جديد بالتماشي مع تحقيقنا لأنجح موسمٍ في تاريخنا بالبطولة - الفوز بسباق وعدة منصات تتويج مع تحقيق المركز الرابع ضمن بطولة المصنعين - ليس بالأمر الهين".

وأكمل: "كل واحد فينا فخور للغاية بما حققناه، وأعتقد أن ذلك يثبت أنه وبالرغم من أننا فريق جديد باسم جديد، لكننا ما زلنا نحافظ على البنية الهيكلية الأساسية القوية، والتي ساعدتنا في الأوقات الصعبة وأوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن".

واختتم: "تلك التحديات أثبتت أننا أكثر الفرق كفاءة في البطولة، ونحن أمام فرصة كبيرة للسعي نحو موقعٍ كأحد فرق الصدارة مع الحفاظ على تلك الكفاءة، وذلك من أجل إضافة المزيد من الإنجازات لاسم أستون مارتن".