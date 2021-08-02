تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر التالي / هاميلتون يعتقد أنه يعاني من عواقب كورونا طويلة الأمد
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى أخبار

أستون مارتن بصدد التقدم باستئناف لقرار شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر

يتجه فريق أستون مارتن لتقديم استئناف لقرار شطب نتيجة سيباستيان فيتيل من سباق جائزة المجر الكبرى بسبب مشكلة تتعلق بكمية الوقود المتبقية في سيارته.

أستون مارتن بصدد التقدم باستئناف لقرار شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر

خلال الفحص الفني للسيارة بعد السباق، لم يتمكن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" سوى من استخلاص 0.3 ليتر وقود من سيارة فيتيل، بينما تنص القوانين على ضرورة تواجد ليتر واحد على الأقل في السيارة لأخذ عينة للفحص. وهذا ما أدى إلى شطب نتيجة الألماني من السباق.

ويعتقد الفريق أنه من المفترض بقاء 1.74 ليتراً من الوقود في السيارة بالتالي فإن هناك 1.44 ليتراً من الوقود لم تتمكن "فيا" من استخلاصها.

وكان فيتيل قد توقف قبل منعطفين من نهاية المسار في اللفة التي تلت السباق بعد أن عانى مما اعتقده الفريق مشكلة في مضخة الوقود. كما يعتقد كذلك أن تلك المشكلة هي السبب وراء عدم قدرة "فيا" على استخلاص الوقود من السيارة.

وبقيت السيارة محجوزة ضمن مرآب "فيا" في بودابست طوال الليل، مع إجراء العمل لإيجاد الكمية المتبقية من الوقود التي ستنقل بعدها إلى منشأة "فيا" التقنية في فرنسا يوم الاثنين.

ولدى الفريق نية في الاستئناف وذلك يتيح المزيد من الوقت للتفكير بالمواصلة بقضية الاستئناف من عدمها.

حيث قال أوتمار زافناور لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يمكنني تأكيد وجود نية للاستئناف. حالما نعلم المزيد من التفاصيل وإن كانت هناك أرضية كافية لتقديم استئناف أو لا، سنرى. لكن أمامنا تقريباً 96 ساعة". 

وأكمل: "وفقاً لجميع حساباتنا، يجب أن يبقى 1.44 ليتراً من الوقود في السيارة بعد أن أخرجوا 300 مليلتراً كعينة".

وتابع: "علينا أن نقدمها إلى ’فيا’، كما أن 300 مليليتراً كافية كعينة. وهذا ما سيكون أساس الاستئناف".

وأردف: "سيتم حجز السيارة. وبالتالي سنعمل على إيجاد الوقود المتبقي. سنقوم بذلك".

اقرأ أيضاً:

وفيما يتعلق بمشكلة مضخة الوقود، قال: "لا أدري حقاً، لم نقم بتفكيكها بعد. لكن لسبب ما فإن المضخة لم تسحب الوقود من السيارة".

ويمكن للفريق قياس كمية الوقود المتبقي في السيارة لأنه يعلم تماماً الكمية التي انطلقت بها في السباق، ولأن معدل تدفق الوقود محدد تماماً من قبل "فيا".

"قمنا بقياس كمية الوقود قبل الانطلاقة، كما أنّ معدل تدفق الوقود منظم من قبل ’فيا’" قال زافناور.

وتابع: "لذا فإن الفارق ما بين الكمية التي استعملناها وبين الكمية التي انطلقنا بها، يجب أن يكون 1.74 ليتراً".

واسترسل: "لدينا كل هذه البيانات وسنقدمها لهم".

واختتم معلقاً على ضرورة استخلاص ليتر كامل من الوقود وفقاً لما تنص عليه القوانين: "إنه قانون قديم يعود إلى حقبة قديمة قبل أن تتوافر في البطولة جميع هذه المقاييس والمستشعرات الحديثة".

المشاركات
التعليقات
شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر

المقال السابق

شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر

المقال التالي

هاميلتون يعتقد أنه يعاني من عواقب كورونا طويلة الأمد

هاميلتون يعتقد أنه يعاني من عواقب كورونا طويلة الأمد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر

1 س
2
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021

1 س
3
فورمولا 1

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة

16 س
4
فورمولا 1

أستون مارتن بصدد التقدم باستئناف لقرار شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر

4 س
5
فورمولا 1

هاميلتون يُعاني من "دوار وإجهاد" بعد سباق المجر

18 س
أحدث الأخبار
بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر
فورمولا 1

بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر

1 س
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021

1 س
راسل تفاجأ بالدموع تنهمر من عينيه لتسجيل أولى نقاطه مع ويليامز في المجر
فورمولا 1

راسل تفاجأ بالدموع تنهمر من عينيه لتسجيل أولى نقاطه مع ويليامز في المجر

2 س
ريكاردو: أواجه "واقعًا مُحزنًا" مع وتيرتي الحالية في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ريكاردو: أواجه "واقعًا مُحزنًا" مع وتيرتي الحالية في الفورمولا واحد

2 س
هاميلتون يعتقد أنه يعاني من عواقب كورونا طويلة الأمد
فورمولا 1

هاميلتون يعتقد أنه يعاني من عواقب كورونا طويلة الأمد

4 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

سيباستيان فيتيل More from
سيباستيان فيتيل
سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة

فيتيل يشرح سبب حادثة اللفة الأخيرة مع رايكونن في سباق النمسا جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1

فيتيل يشرح سبب حادثة اللفة الأخيرة مع رايكونن في سباق النمسا

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أستون مارتن رايسينغ More from
أستون مارتن رايسينغ
لورانس سترول "سيقوم بكل ما يلزم" لدفع أستون مارتن نحو إحراز لقب الفورمولا واحد جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

لورانس سترول "سيقوم بكل ما يلزم" لدفع أستون مارتن نحو إحراز لقب الفورمولا واحد

أستون مارتن تضمّ رئيس قسم الانسيابية لدى ريد بُل لتعينه كمدير تقنيّ جائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1

أستون مارتن تضمّ رئيس قسم الانسيابية لدى ريد بُل لتعينه كمدير تقنيّ

أستون مارتن: نتيجة فرنسا "إسكاتٌ" لاتهاماتنا بالغشّ جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

أستون مارتن: نتيجة فرنسا "إسكاتٌ" لاتهاماتنا بالغشّ

الأكثر شعبية اليوم

بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة

أستون مارتن بصدد التقدم باستئناف لقرار شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن بصدد التقدم باستئناف لقرار شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر

هاميلتون يُعاني من "دوار وإجهاد" بعد سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يُعاني من "دوار وإجهاد" بعد سباق المجر

هاميلتون يعتقد أنه يعاني من عواقب كورونا طويلة الأمد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يعتقد أنه يعاني من عواقب كورونا طويلة الأمد

شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر

أوكون يفوز بسباق المجر الجنوني وسط دراما المتنافسين على اللقب
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون يفوز بسباق المجر الجنوني وسط دراما المتنافسين على اللقب

أحدث الأخبار

بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021

راسل تفاجأ بالدموع تنهمر من عينيه لتسجيل أولى نقاطه مع ويليامز في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل تفاجأ بالدموع تنهمر من عينيه لتسجيل أولى نقاطه مع ويليامز في المجر

ريكاردو: أواجه "واقعًا مُحزنًا" مع وتيرتي الحالية في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ريكاردو: أواجه "واقعًا مُحزنًا" مع وتيرتي الحالية في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.