فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى الآن . . .
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أستون مارتن بصدد اعتماد ألوان التسابق البريطانية الكلاسيكية على سيارتها لموسم 2021

المشاركات
التعليقات
أستون مارتن بصدد اعتماد ألوان التسابق البريطانية الكلاسيكية على سيارتها لموسم 2021

تتّجه أستون مارتن لاعتماد الألوان الخضراء الكلاسيكية المميزة التي لطالما مثّلت بريطانيا في السباقات الدولية على كسوة سيارتها في الفورمولا واحد لموسم 2021، مُعلنة العودة المصنعية للعلامة البريطانية إلى الفئة الملكة.

سيتغيّر اسم فريق ريسينغ بوينت الحالي إلى أستون مارتن لموسم 2021 بعد استثمار مالك الفريق لروانس سترول في صانع السيارات البريطاني في وقت سابق من العام الجاري.

وتجلّى طموح مشروع أستون مارتن في الفورمولا واحد من خلال توقيعها مع سائق فيراري الحالي وبطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل ضمن صفقة لعدة مواسم تبدأ في 2021، هذا إلى جانب زيادة قوتها العاملة بنسبة 20 بالمئة والدفع في خطط بناء مصنع جديد.

اقرأ أيضاً:

وعادة ما تسابقت أستون مارتن بألوان التسابق البريطانية الخضراء - وهي ألوان بدأ استخدامها عندما شاركت الفريق بالألوان الوطنية في الحقبة الأولى لرياضة السيارات - وخلال فتراتها الأولى في عالم رياضة السيارات، وكذلك خلال مشاركتها القصيرة في الفورمولا واحد عامي 1959 و1960.

وقد انتقلت أستون مارتن إلى اعتماد اللون الأخضر اللامع ضمن مشروعها في منافسات السيارات الرياضية في بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" لموسم 2018، واستعانت بذات التصميم اللوني مؤخرًا ضمن مشاركتها في سباق لومان 24 ساعة نهاية الأسبوع الماضي ضمن فئة "جي تي إي المحترفين".

مع ذلك، فإنّ مشروع أستون مارتن في الفورمولا واحد بصد اعتماد لون التسابق البريطاني الأخضر العام المُقبل، وفق ما كشفه لورانس سترول خلال المؤتمر الصحفي لفيا على هامش جائزة روسيا الكبرى في سوتشي يوم أمس الخميس.

حيث قال: "أعتقد بأنّنا سنعتمد لون التسابق البريطاني الأخضر، كما أن التصميم سيكون رائعًا للغاية".

كما علم موقعنا "موتورسيورت.كوم" أنّ التصاميم المبدئية قد تمّت مراجعتها بالفعل من قِبَل المدراء الحاليين لريسينغ بوينت، والتي تضمنت ألوان التسابق البريطاني الخضراء.

اقرأ أيضاً:

لكن من المتوقّع كذلك أن يحافظ التصميم اللوني كذلك على اللون الزهري اللامع للراعي الرئيسي الحالي "بي دبليو تي"، والذي شكّل اللون الأساسي لكسوة سيارة الفريق الحالية منذ 2017.

ومن المعلوم كذلك أنّ التصاميم المبدئية التي تمّت مراجعتها مؤخّرًا قد رُفضت لعدم احتوائها على قدر كافي من اللون الزهري.

بيريز "قام بتصفية الأجواء" مع فريقه ريسينغ بوينت عقب تعليقاته الأخيرة

المقال السابق

بيريز "قام بتصفية الأجواء" مع فريقه ريسينغ بوينت عقب تعليقاته الأخيرة

المقال التالي

ساينز: هاميلتون أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد في التاريخ "بغض النظر عن الإحصائيات"

ساينز: هاميلتون أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد في التاريخ "بغض النظر عن الإحصائيات"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

بيريز "قام بتصفية الأجواء" مع فريقه ريسينغ بوينت عقب تعليقاته الأخيرة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز "قام بتصفية الأجواء" مع فريقه ريسينغ بوينت عقب تعليقاته الأخيرة

ساينز: هاميلتون أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد في التاريخ "بغض النظر عن الإحصائيات"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: هاميلتون أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد في التاريخ "بغض النظر عن الإحصائيات"

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

أستون مارتن بصدد اعتماد ألوان التسابق البريطانية الكلاسيكية على سيارتها لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أستون مارتن بصدد اعتماد ألوان التسابق البريطانية الكلاسيكية على سيارتها لموسم 2021

هاميلتون: مراسم منصة التتويج مع "الروبوتات" غريبة للغاية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: مراسم منصة التتويج مع "الروبوتات" غريبة للغاية

مرسيدس ستستعمل الفراغات في الروزنامة لخوض مفاوضات عقد هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس ستستعمل الفراغات في الروزنامة لخوض مفاوضات عقد هاميلتون

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا

فيتيل: "مشاعر مختلطة" تجول بخاطري حول كسر هاميلتون لرقم شوماخر القياسي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: "مشاعر مختلطة" تجول بخاطري حول كسر هاميلتون لرقم شوماخر القياسي

أحدث الأخبار

ساينز: هاميلتون أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد في التاريخ "بغض النظر عن الإحصائيات"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: هاميلتون أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد في التاريخ "بغض النظر عن الإحصائيات"

أستون مارتن بصدد اعتماد ألوان التسابق البريطانية الكلاسيكية على سيارتها لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أستون مارتن بصدد اعتماد ألوان التسابق البريطانية الكلاسيكية على سيارتها لموسم 2021

بيريز "قام بتصفية الأجواء" مع فريقه ريسينغ بوينت عقب تعليقاته الأخيرة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز "قام بتصفية الأجواء" مع فريقه ريسينغ بوينت عقب تعليقاته الأخيرة

جمعية سائقي الجائزة الكبرى تراسل "فيا" بشأن أسباب حادث إعادة الانطلاقة في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جمعية سائقي الجائزة الكبرى تراسل "فيا" بشأن أسباب حادث إعادة الانطلاقة في موجيللو

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بيريز "قام بتصفية الأجواء" مع فريقه ريسينغ بوينت عقب تعليقاته الأخيرة

2
فورمولا 1

ساينز: هاميلتون أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد في التاريخ "بغض النظر عن الإحصائيات"

37د
3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

4
فورمولا 1

أستون مارتن بصدد اعتماد ألوان التسابق البريطانية الكلاسيكية على سيارتها لموسم 2021

5
فورمولا 1

هاميلتون: مراسم منصة التتويج مع "الروبوتات" غريبة للغاية

أحدث الأخبار

ساينز: هاميلتون أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد في التاريخ "بغض النظر عن الإحصائيات"
فورمولا 1

ساينز: هاميلتون أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد في التاريخ "بغض النظر عن الإحصائيات"

أستون مارتن بصدد اعتماد ألوان التسابق البريطانية الكلاسيكية على سيارتها لموسم 2021
فورمولا 1

أستون مارتن بصدد اعتماد ألوان التسابق البريطانية الكلاسيكية على سيارتها لموسم 2021

بيريز "قام بتصفية الأجواء" مع فريقه ريسينغ بوينت عقب تعليقاته الأخيرة
فورمولا 1

بيريز "قام بتصفية الأجواء" مع فريقه ريسينغ بوينت عقب تعليقاته الأخيرة

جمعية سائقي الجائزة الكبرى تراسل "فيا" بشأن أسباب حادث إعادة الانطلاقة في موجيللو
فورمولا 1

جمعية سائقي الجائزة الكبرى تراسل "فيا" بشأن أسباب حادث إعادة الانطلاقة في موجيللو

فيتيل: "مشاعر مختلطة" تجول بخاطري حول كسر هاميلتون لرقم شوماخر القياسي
فورمولا 1

فيتيل: "مشاعر مختلطة" تجول بخاطري حول كسر هاميلتون لرقم شوماخر القياسي

أحدث ملفات الفيديو

مسيرة جورجيو بيولا المذهلة في عالم سباقات السيارات 08:49
فورمولا 1

مسيرة جورجيو بيولا المذهلة في عالم سباقات السيارات

تقديم رئيس الفورمولا واحد الجديد: ستيفانو دومينيكالي 04:26
فورمولا 1

تقديم رئيس الفورمولا واحد الجديد: ستيفانو دومينيكالي

لماذا تمّ منع الأجنحة المرنة في الفورمولا واحد؟ 06:01
فورمولا 1

لماذا تمّ منع الأجنحة المرنة في الفورمولا واحد؟

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر 01:33
فورمولا 1

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى 03:13
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.