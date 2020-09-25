أستون مارتن بصدد اعتماد ألوان التسابق البريطانية الكلاسيكية على سيارتها لموسم 2021

سيتغيّر اسم فريق ريسينغ بوينت الحالي إلى أستون مارتن لموسم 2021 بعد استثمار مالك الفريق لروانس سترول في صانع السيارات البريطاني في وقت سابق من العام الجاري.

وتجلّى طموح مشروع أستون مارتن في الفورمولا واحد من خلال توقيعها مع سائق فيراري الحالي وبطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل ضمن صفقة لعدة مواسم تبدأ في 2021، هذا إلى جانب زيادة قوتها العاملة بنسبة 20 بالمئة والدفع في خطط بناء مصنع جديد.

وعادة ما تسابقت أستون مارتن بألوان التسابق البريطانية الخضراء - وهي ألوان بدأ استخدامها عندما شاركت الفريق بالألوان الوطنية في الحقبة الأولى لرياضة السيارات - وخلال فتراتها الأولى في عالم رياضة السيارات، وكذلك خلال مشاركتها القصيرة في الفورمولا واحد عامي 1959 و1960.

وقد انتقلت أستون مارتن إلى اعتماد اللون الأخضر اللامع ضمن مشروعها في منافسات السيارات الرياضية في بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" لموسم 2018، واستعانت بذات التصميم اللوني مؤخرًا ضمن مشاركتها في سباق لومان 24 ساعة نهاية الأسبوع الماضي ضمن فئة "جي تي إي المحترفين".

مع ذلك، فإنّ مشروع أستون مارتن في الفورمولا واحد بصد اعتماد لون التسابق البريطاني الأخضر العام المُقبل، وفق ما كشفه لورانس سترول خلال المؤتمر الصحفي لفيا على هامش جائزة روسيا الكبرى في سوتشي يوم أمس الخميس.

حيث قال: "أعتقد بأنّنا سنعتمد لون التسابق البريطاني الأخضر، كما أن التصميم سيكون رائعًا للغاية".

كما علم موقعنا "موتورسيورت.كوم" أنّ التصاميم المبدئية قد تمّت مراجعتها بالفعل من قِبَل المدراء الحاليين لريسينغ بوينت، والتي تضمنت ألوان التسابق البريطاني الخضراء.

لكن من المتوقّع كذلك أن يحافظ التصميم اللوني كذلك على اللون الزهري اللامع للراعي الرئيسي الحالي "بي دبليو تي"، والذي شكّل اللون الأساسي لكسوة سيارة الفريق الحالية منذ 2017.

ومن المعلوم كذلك أنّ التصاميم المبدئية التي تمّت مراجعتها مؤخّرًا قد رُفضت لعدم احتوائها على قدر كافي من اللون الزهري.