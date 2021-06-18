عانت الحظيرة البريطانيّة من انفجارٍ لإطار لانس سترول خلال سباق جائزة أذربيجان الكبرى، حيث خلص تحقيق بيريللي إلى أنّ السبب يعود إلى ظروف تشغيل الإطار.

وأشارت بيريللي إلى أنّ أستون مارتن وريد بُل – التي انفجر إطار سيارتها الخاصة بماكس فيرشتابن – شغّلتا سيارتَيهما بضغطٍ أقلّ من المستوى المتوقّع.

لكن مع توضيح أستون مارتن اتّباعها للقوانين طوال الوقت وتواجدها في مستوى أعلى من الضغط الأدنى الذي تُحدّده بيريللي، قال زافناور أنّه يجب النظر في المسألة لضمان عدم تكرارها.

وقال حيال ذلك: "إنّها مشكلة حقيقيّة وجديّة يجب حلّها. أعتقد بأنّنا كنّا محظوظين بانكسار السيارة فحسب وليس شيئًا آخر. لذا علينا التأكّد من عدم تكرار ذلك".

وأضاف: "سنتّبع جميع التوصيات الجديدة. دائمًا ما تواجدنا ضمن الحدود التي فرضتها فيا وبيريللي".

وعندما سُئل إن كان متفاجئًا بما خلصت إليه بيريللي، قال زافناور: "أنا متفاجئٌ من أنّ تلك كانت الخلاصة".

وأضاف: "اتّبعنا جميع تفاصيل رسالة توصيات التشغيل، ولن نتواجد مطلقًا أسفل مستوى الضغط الأدنى. كانت مستويات الضغط مستقرّة، وكانت أعلى من المستوى المنصوح به. ذلك طبيعي وعادة ما يحدث".

وأكمل: "تمّ تفقد مستويات الضغط على شبكة الانطلاق وكانت أعلى من المستوى الأدنى. لذا أجل، لا أعلم كيفي كانت توقّعاتهم. لكن أتخيّل أنّهم توقّعوا ارتفاع الضغط، لكنّ ذلك ما حدث معنا بالضبط".

وتأتي مخاوف زافناور في ظلّ مراسلة جمعيّة سائقي الجائزة الكبرى لـ "فيا" والفورمولا واحد وبيريللي للبحث عن تطمينات بشأن السلامة.

وجاء في البيان: "تخوض الجمعيّة محادثات مستمرّة مع فيا والفورمولا واحد وبيريللي، وكلّما وقعت حادثة فإنّنا نتواصل معهم ومع الأطراف المعنيّة. نتيجة لذلك فقد تواصلنا مع جميع الأطراف بعد باكو حول الحادثتين".

وبالرغم من أنّ أليكسندر فورز رئيس الجمعيّة رفض الإفصاح عن محتوى الرسالة، فإنّه أوضح أنّها تركّزت على مسألة السلامة.