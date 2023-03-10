أستون مارتن: الفارق خلف ريد بُل "ما زال كبيراً" بالرغم من منصة التتويج في البحرين

نجح ألونسو بوضع سيارة أستون مارتن بالمركز الثالث مع نهاية السباق مستفيداً من انسحاب شارل لوكلير سائق فيراري، بينما تجاوز كذلك سيارتي لويس هاميلتون وكارلوس ساينز.

وأشار الإسباني إلى أنه لو قدم انطلاقة أفضل، لكان الفارق 20 ثانية خلف ريد بُل، من دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات ريد بُل التي ربما لم تُظهرها كاملة في البحرين.

حيث قال كراك: "الفارق ما زال كبيراً. نحن لا نعلم مدى الضغط الذي قدمته ريد بُل في البحرين".

وتابع: "أعتقد أنه كان سباقاً مريحاً لهم بالتالي لم يضغطوا على الإطارات. حققنا نتيجة جيدة، وعلينا مواصلة تحسين السيارة".

وأردف: "علينا ألا نفقد واقعيتنا ونحلم بمنصات التتويج بشكل متواصل. كنا نعلم أن أداءنا جيد، ونعلم أن وتيرتنا قوية في السباق".

وأكمل: "لكن الصعوبات كثيرة. علينا التركيز على عملنا. علينا ألا ننسى انسحاب شارل أيضاً".

واسترسل: "بشكل عام، نحن نحلم بتحقيق منصات التتويج، لكن علينا ألا نصدق الحلم".

واختتم: "سنعمل بجدّ، لأننا قد نُنهي سباق جدة بالمركز الرابع أو الخامس أو السادس. سنرى كيف ستسير الأمور".