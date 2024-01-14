أستون مارتن: "الحقيقة" هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع ألونسو/سترول
قالت أستون مارتن أن "الحقيقة" كانت الطريقة الوحيدة للتعامل بشكل صحيح حيال العلاقة بين الزميلين فرناندو ألونسو ولانس سترول خلال موسم 2023 المنصرم في الفورمولا واحد.
أدرك الفريق منذ بداية الموسم أنه سيكون محط الأضواء وذلك بعد التوقيع مع ألونسو بطل العالم مرتين، ليقود إلى جانب سترول.
وبينما كان الفريق يدرك تماماً احتمال مواجهة صعوبات في التعامل مع ألونسو، نظراً لسمعته كسائق صعب ومتطلب، لكن الفريق لم يشكّ مطلقاً بإمكانية إدارة الأمور حين تدعي الضرورة.
حيث أوضح مايك كراك مدير الفريق قبل وصول ألونسو، أنه كانت هناك الكثير من النقاشات الداخلية حيال مدى جدوى هذه الصفقة. لكنه أكد بأن المقاربة كانت واضحة ببساطة في النهاية.
حيث قال ضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "لدينا وضع خاص، لأن أحد سائقينا ابن مالك الفريق، والآخر سائق خبير مخضرم. عليك التفكير: ما هي الديناميكية وكيف ستتطور العلاقة بينهما؟".
وأكمل: "حين انضم فرناندو، حذرنا الكثيرون من أنه سائق صعب، حاولنا تحضير أنفسنا. كان علينا التفكير بمقاربتنا، ليس أنا فقط، بل المدير الرياضي، ومدير الأداء.. كيف سنتعامل مع وسائل الإعلام؟".
وتابع: "كان علينا الانتباه أن فرناندو ولانس يعرفان بعضهما البعض سابقاً. بالتالي، اتبعنا مقاربة منفتحة، صادقة وشفافة، معهما سوية طوال الوقت.".
وأكد كراك أنه لن يخفي أي شيء عن سائقيه، وهذه هي الطريقة الأفضل لتفادي أية مشكلة.
فقال: "تلك ليست طريقة جيدة فقط خلال الأوقات الجيدة، بل الصعبة كذلك. الحقيقة أحياناً الأمرُ الأصعب، وتلك عادة أصعبُ النقاشات. لكن في حال خضناها فستكون أسهل بكثير".
وأضاف: "تتضمن أموراً مثل: هل ننافس بعضنا البعض؟ كيف نتنافس سوية؟ كيف نتعامل في حال كانت نتائجنا سيئة".
ورغم أن الفريق واجه مصاعب خلال موسم 2023 - بعد بداية قوية - لكن كراك أكد أن هذه المقاربة ناجحة وآتت ثمارها.
فقال: "لا بد من القول أن طريقة عمل فرناندو ولانس، وكيفية تعاملهما مع بعضهما البعض، لم تتطلب أي تدخل منا، فهما ناضجان للغاية. يهتمان بمصلحة الفريق".
واختتم: "يدركان وجود 9 فرق منافسة قوية ولا جدوى من منافسة بعضنا البعض. كان ذلك مفيداً جداً. يستحقان كلاهما الثناء على الطريقة التي أدارا فيها الموسم".
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