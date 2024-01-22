أستون مارتن: الانتقال لمصنع جديد ليس عذراً للتراجع في موسم 2023 الماضي

بعد شراء لانس سترول للفريق في 2018، تحسن الوضع المالي بشكل جيد، حيث تمكن الفريق من تعزيز وتحسين المصنع، إضافة إلى الانتقال لمقرّ جديد حديث في سيلفرستون.

وحصل الانتقال خلال موسم 2023، إضافة لاكتمال نفق الهواء الجديد كذلك.

ورغم أن أستون مارتن بدأت الموسم بشكل قوي للغاية خاصة مع نجمها فرناندو ألونسو الذي نجح بتحقيق 6 منصات تتويج في أول 8 سباقات، لكن المستوى بدأ بالانحدار مقارنة بالمنافسين في القسم الثاني للموسم.

"في بداية الموسم، حين حققنا تلك النتائج الجيدة، لطالما قلت أننا سنواجه المزيد من الأوقات الصعبة. بالفعل حصل ذلك بأسرع مما أردنا" قال كراك في مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم".

لكنه أشار إلى أن التغييرات في البنية التحتية قد شكلت بعض التشتيت، لكنها ليست تبريراً للتراجع في الأداء.

فقال: "لست شخصاً يتمسك بالأعذار. كنا نعلم ذلك من قبل، قبل أن نوسّع البنية التحتية. إن كنا نعلم ذلك مسبقاً، بالتالي بوسعك التخطيط لكل شيء ولا يجب أن يكون ذلك عذراً".

وأردف: "حين بدأنا الموسم، كنا واثقين من تحقيق خطوة للأمام. وتفاجأنا من الصعوبات التي واجهها الآخرون".

وأضاف: "لكن المنافسين بدؤوا بالتحسن، ولم نتمكن نحن من ذلك. قدمنا التحديثات لكنها لم تحقق القفزة المرجوّة. بالتالي بدأت النتائج بالتراجع".

واختتم: "عملياً، السؤال الأهم: ما الذي حققه المنافسون؟ وهل حققنا التقدم الكافي؟ (عذر) قيامنا بالكثير من الأمور سوية، ليست المسألة الأهم".