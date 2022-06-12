أستون مارتن اكتشفت أنّ مشكلة في المحرّك وراء مشاكل سترول في تصفيات باكو

فشل السائق الكندي في العبور إلى القسم الثاني بعد لفّة أولى بطيئة ومن ثمّ اصطدامه بالجدار في مناسبتين خلال طلعته الثانية في ظلّ محاولته تعويض الفارق مع زميله سيباستيان فيتيل.

ولم يتمكّن سترول وفريقه من شرح حجم الفارق الكبير مع فيتيل، لكن اتّضح أنّ هناك مشكلة في إعدادات محرّكه مرسيدس تسبّبت في حدّه.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ المشكلة كانت تعني عدم عمل وحدة الطاقة بالطاقة القصوى في التصفيات، وأنّ فارق الطاقة كلّفه حوالي 0.6 ثانية في اللفّة.

وعملت أستون مارتن مع مرسيدس في الليلة الماضية لتكرار المشاكل التي أدّت إلى الخطأ، حيث يبدو الفريق واثقًا من معالجتها لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وبحديثه بعد حصّة التصفيات، قال سترول: "من الواضح أنّني محبطٌ من الطريقة التي انتهت عليها التصفيات. شعرت بأنّ السيارة لا تزال على ما يرام بعد إغلاقي لمكابحي للمرّة الأولى، علمت أنّ زمن الحصّة سينتهي قريبًا، لذا قرّرت البقاء على الحلبة والمحاولة في لفّة سريعة أخرى".

وأكمل: "ومن ثمّ كبحت بشكلٍ متأخّرٍ جدًا في المنعطف الثاني. كان ذلك مؤسفًا، لكن هناك الكثير من فرص التجاوز في باكو، ومثلما شاهدنا في السابق فإنّ كلّ شيء قد يحدث هنا. هناك الكثير للقتال من أجله".

وسينطلق سترول من المركز الـ 19، في الوقت الذي عبر فيه زميله فيتيل إلى القسم الثالث وسينطلق من المركز التاسع.